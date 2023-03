Ecopetrol: "No se han dado conversaciones sobre compra de Monómeros"

24-03-23.-La empresa colombiana Ecopetrol aseguró que "no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía".



Ecopetrol negó la eventual compra de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A, tal como lo ha expresado el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en la última semana.



“En relación con pronunciamientos realizados a través de algunos medios sobre una eventual adquisición por parte de Ecopetrol de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., este emisor, cuyo actuar se enmarca en la Estrategia 2040 y el plan de negocios anunciado al mercado, no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía”, indicaron a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.



El pronunciamiento oficial de la empresa se da luego de que Benedetti asegurara que se podría abrir la posibilidad de que la petrolera comprara Monómeros por alrededor de US$300 millones.



Benedetti aseguró que esa empresa “bien llevada” podría ser más rentable que Ecopetrol, por lo que lo importante es “comprarla toda y si no se puede, al menos el 50%”



Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró en Barranquilla que no se ha realizado ninguna negociación y que se deben evaluar varios aspectos para tomar una decisión, tales como la parte financiera y las relaciones con Estados Unidos.



Cabe mencionar que Ecopetrol se encuentra en un proceso de renovación en sus directivas —que sería trascendental en la posible decisión final para la compra de Monómeros— con el nombramiento de Alberto Consuegra como presidente encargado de la empresa a partir del 1 de abril de 2023.