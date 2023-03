(VIDEO) Según Reuters: Un petrolero fletado por Chevron chocó con otro buque en Venezuela

Un petrolero con bandera de Liberia fletado por Chevron tuvo una colisión menor con otro buque, "El Bueno", en aguas venezolanas el domingo, reportó Reuters citando fuentes con conocimiento del tema y un informe de envío.



El Bueno no ha navegado en aguas internacionales desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones el año pasado a este y otros cuatro barcos por su presunta participación en el movimiento de envíos de origen iraní, lo que llevó a la pérdida de su bandera de Yibuti.



El petrolero Kerala fletado por Chevron, que está programado para cargar cerca de 240.000 barriles de petróleo pesado venezolano en la terminal de Bajo Grande en el Lago de Maracaibo esta semana, estaba cerca del área de transferencia de barco a barco de Amuay el domingo por la noche cuando chocó con el Bueno.



Ninguno de los petroleros sufrió daños significativos por el incidente y no se reportaron heridos ni derrames. El capitán del puerto les dijo a ambos que anclaran en posiciones específicas y esperaran las inspecciones, según un informe de envío de Pdvsa visto por Reuters.



El tanquero Bueno ha estado trabajando para Pdvsa desde el año pasado, transportando petróleo y combustible entre puertos nacionales bajo un contrato de fletamento por tiempo.



Desde este lunes, el Kerala se había alejado del lugar de la colisión mientras esperaba una ventana de carga en la terminal de Bajo Grande, según los datos de monitoreo de buques de Refinitiv Eikon. El transpondedor de Bueno no da señal desde mediados de 2022.