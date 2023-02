(VIDEO) Presidente Maduro: Venezuela no acepta modelos coloniales sobre su industria gasífera, petrolera y económica

Al denunciar el modelo colonial que se pretende imponer desde la extrema derecha norteamericana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela es un pueblo rebelde que ha sabido enfrentar las sanciones "con esfuerzo propio y trabajo".



Desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas a propósito de la conmemoración del 24° aniversario de la Revolución Bolivariana, el Mandatario, asegura que ha sido "una verdadera guerra lo que han generado las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo, pero nuestro pueblo ha dado una gran lección de dignidad de valores, y no podrá ni podrá jamás con la Venezuela heroica, rebelde, mestiza y revolucionaria".



Asimismo, evite los aviones que buscan confundir al pueblo venezolano con el fin de imponer modelos coloniales, a través de organizaciones internacionales que pretenden alterar las inversiones con países de América Latina y El Caribe.



"Yo llamo a los países soberanos ya los gobiernos soberanos de América Latina y El Caribe a denunciar el modelo colonial del imperialismo norteamericano y desde Venezuela le décimos no a los modelos coloniales, no lo aceptamos", sentencia.



Por último, exaltó el carácter rebelde del pueblo bolivariano, al tiempo que llamó a los venezolanos y venezolanas "a defender la unión del movimiento popular, del movimiento bolivariano, del movimiento chavista".



"Venezuela se respeta y no acepta modelos coloniales sobre su industria gasífera, petrolera, petroquímica sobre su economía y sobre nuestro país. Saldremos adelante con esfuerzo propio, con perseverancia, trabajo y unión nacional", concluyó.





Maduro: al modelo de la OFAC, mándenlo largo al…

El mandatario venezolano se preguntó seguidamente: «¿Cómo se puede llamar eso? Una burla a los países soberanos del mundo». Entonces dijo: «Llamo a los gobiernos soberanos a denunciar ese modelo colonial de la OFAC y del imperialismo norteamericano. Y digo: Venezuela no se la va a calar. No lo aceptamos, vamos por nuestro camino».

Cuestionó que si un país produce petróleo, lo mínimo que puede esperar y aspirar es que por su venta reciba dinero a cambio.

«Venezuela se respeta y no acepta modelos coloniales sobre su industria», reiteró el jefe de Estado.

Se dirigió directamente a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al vicepresidente sectorial de economía, Tareck El Aissami. Les dijo: «Al modelo de la OFAC mándenlo largo de aquí (…) Saldremos adelante con esfuerzo propio».

Por último, aseguró tener certeza de la victoria de la patria y pidió más eficiencia a los gobernantes. «Nos toca echar el resto y restearnos con el pueblo», expresó.

Confesión de Mike Pompeo

El presidente Nicolás Maduro también se refirió al libro del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. «Confiesa que propuso al presidente Donald Trump invadir militarmente a Venezuela y que este lo tenía contemplado en sus planes. Lo tenían coordinado con la oposición extremista de Venezuela», comentó.

«Ha corrido su versión en español, un libro lleno de prepotencia, muy insolente lleno de ego, como es esa gente», manifestó Maduro.

Denunció que «en varias oportunidades activaron sus planes para crear condiciones internas de disturbio y violencia que le dieran la justificación para activar una invasión militar»

Dijo que, no obstante, lo anterior es el «pensamiento más extremo», pero realmente la acción más extrema es la imposición de más de 900 medidas coercitivas unilaterales. «Es una verdadera guerra, para que el país quedara asfixiado sin recursos, implosionada y ellos ponerle la mano para recolonizar a nuestra patria».

Maduro agregó que «el pueblo dio una gran lección de dignidad» en medio de una «intensa conspiración y agresiones sin límites».

Disfrazados de izquierda pretenden confundir

El presidente Nicolás Maduro comentó que hay «egos intelectuales» que para dividir a las fuerzas revolucionarias «dicen que Maduro es neoliberal, que cambió las políticas económicas de Chávez». «¿De dónde vienen los dólares que pagan tu lengua, divisionista? ¿De dónde vienen los dólares que pagan tu pluma, divisionista?», se preguntó enfático.

Aclaró que «nosotros mantenemos la esencia firme y férrea de nuestro amado Comandante, políticas soberanas antineoliberales para enfrentar la agresión. Es la guerra más brutal que jamás se haya vivido contra las empresas públicas y privadas. Nos hemos reinventado sobre la base de nuestras raíces bolivarianas y chavistas y nos seguiremos reinventando para que le arda al imperialismo y a sus lenguas y plumas que tratan de confundir a un pueblo».

Con información de Prensa Presidencial / Venezuela News.