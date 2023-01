Chevron comenzó a cargar primera exportación de crudo venezolano a EEUU en cuatro años

Venezuela comenzó a cargar 250 mil barriles de petróleo pesado Boscán en Bajo Grande en el estado Zulia el fin de semana para exportar a Estados Unidos luego de la flexibilización de las sanciones que permiten a la empresa norteamericana Chevron expandir sus operaciones en el país.



Esta sería la primera exportación de crudo de este tipo con destino a EE UU en cuatro años desde que se endurecieron las sanciones a raíz de las elecciones presidenciales de 2018 que, según el Gobierno norteamericano, fueron manipuladas a favor de Nicolás Maduro.



La agencia de noticias Argus informó que se espera que el petrolero Beauty One complete la carga y se dirija a una refinería de Estados Unidos este lunes, dijo una fuente de la compañía que pidió no ser identificada y otras fuentes con conocimiento de estas operaciones.



El Beauty One llegó al puerto zuliano ocho días después del reinicio el 21 de diciembre del proyecto de crudo asfáltico Petroboscán de Chevron con la estatal Pdvsa en esa región, que ahora produce unos 10 mil barriles diarios (b/d).



Los datos de seguimiento de barcos no confirman que Chevron sea el fletador del Beauty One, un petrolero más antiguo construido en 1993, pero varias fuentes confirmaron que se está cargando para la exportación. El petrolero ha realizado principalmente viajes de cabotaje en Venezuela en los últimos meses.



Ni Chevron ni Pdvsa respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.



El Beauty One se encuentra entre los tres barcos que han llegado desde el 29 de diciembre bajo la flexibilización de las sanciones petroleras.



El UACC Eagle fletado por Chevron también está en tránsito para arribar el 5 de enero a la terminal venezolana de Jose, cargado con 620.400 barriles de nafta según datos de Vortexa. Este es un diluyente clave para el crudo extrapesado del Orinoco. Irán ha estado proporcionando nafta a Venezuela como parte de un acuerdo de cooperación petrolera.



También se esperaba que el Caribbean Voyager cargara Merey 16 mejorado o crudo similar en la terminal de Jose, en el este de Venezuela, a partir del fin de semana para Chevron, confirmaron fuentes y datos de seguimiento de barcos.



Con información de Argus Media.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 502 veces.