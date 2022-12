Refinerías de Citgo, Valero y PBF compiten para obtener petróleo venezolano fletado por Chevron

Las refinerías de petróleo de Estados Unidos que alguna vez fueron compradores regulares de crudo venezolano están compitiendo para obtener acceso a los próximos cargamentos fletados por Chevron bajo la licencia estadounidense recientemente emitida, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.



Valero Energy Corp, PBF Energy y Citgo Petroleum han mostrado interés en obtener acceso al petróleo que Chevron espera para las próximas semanas, según las fuentes.



Los grados de crudo pesado venezolano, populares entre las refinerías de Estados Unidos para producir productos desde asfalto hasta combustibles para motores, habían sido parcialmente reemplazados por suministros rusos después de las sanciones sobre Venezuela.



Algunas de estas compañías comenzaron esta semana a contactar a Chevron, agencias navieras y propietarios de embarcaciones para verificar los horarios, agregaron las fuentes. Aún no se ha asignado oficialmente petróleo venezolano a Chevron y no se han firmado contratos de fletamento para transportar cargamentos a los Estados Unidos, según los cronogramas de exportación venezolanos y los datos de fletes de Refinitiv vistos por Reuters.



Refinadores entusiasmados



Los contratos de fletamento más recientes para transportar petróleo venezolano a la costa del Golfo de Estados Unidos son de fines de 2018, justo antes de las sanciones, según mostraron los datos de Refinitiv.



Valero, PBF y otras refinerías independientes de Estados Unidos no necesitarían ninguna nueva autorización para comprar petróleo venezolano a Chevron. Pero Citgo, propiedad de la estatal venezolana Pdvsa aunque bajo control de la oposición del país sudamericano, puede requerir autorización del Departamento del Tesoro estadounidense, ya que opera bajo una licencia, dijeron analistas y expertos a la agencia de noticias.



Chevron podría priorizar sus propias refinerías, especialmente Pascagoula, Mississippi, y El Segundo, California, que en el pasado fueron receptores regulares de petróleo de Venezuela.



Camino a las exportaciones



Debido a que la primavera y el verano en los Estados Unidos son las temporadas más activas para la pavimentación de asfalto y la conducción en horas punta, el crudo pesado Boscán de Venezuela producido por Chevron y Pdvsa en su empresa conjunta Petroboscán podría ser el primero en exportarse.



Para reiniciar esos envíos, podría ser necesario dragar el canal de navegación del Lago de Maracaibo para permitir que los petroleros Panamax y Aframax lleguen a las terminales petroleras del oeste de Venezuela, dijeron fuentes navieras.



Un exceso de crudo Boscán almacenado a principios de este año obligó a un cierre total de su procesamiento. El drenaje de esas existencias debe ser lo primero para reiniciar la producción, según muestran los documentos de Pdvsa.