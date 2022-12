(VIDEOS) Venezuela y empresa Chevron firman contratos para la continuación de producción petrolera

El vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Tareck El Aissami, informó este viernes que fueron suscritos importantes acuerdos con la empresa estadounidense Chevron para la continuación de sus operaciones en el país suramericano.



"Hoy hemos suscrito importantes contratos para la continuación de las operaciones y las actividades de producción de esta empresa estadounidense Chevon que, como ya lo dijimos, el próximo mes de abril de 2023 arriba a sus 100 años de presencia productiva en Venezuela", expresó.



Además, destacó que el objetivo de estos contratos firmados entre la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Chevron es continuar con las actividades productivas y de desarrollo en este sector energético, enmarcados "dentro de nuestra Constitución y las leyes venezolanas que rigen la actividad petrolera en el país".



Explicó que la empresa Chevron forma parte de una sociedad estratégica de cuatro empresas mixtas como Petro Boscán y Petro Independiente, en el estado Zulia, así como Petro Piar y Petro Independencia, en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez.





El también ministro de Petróleo acotó que, aunque es un paso importante en la dirección correcta, todavía no es suficiente, como lo indicó en su momento el presidente venezolano Nicolás Maduro."Desde Venezuela exigimos el cese y el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales que han atentado contra nuestra poderosa industria Pdvsa y que ha cercenado su derecho legítimo a la exploración, explotación, refinación, comercialización de crudo y sus derivados", manifestó.El Aissami recordó que las medidas coercitivas no solo han causado graves dalos a la economía nacional, sino que ha afectado a los socioes estratégicos que hacen vida dentro de la actividad petrolera venezolana.Por otra parte, enfatizó que Venezuela forma parte de una variable insustituible en lo que denominó como una "ecuación para el equilibrio energético mundial" en medio de tiempos complejos y complicados, "donde las fuentes de energía cobran vital importancia para el desarrollo de la vida humana"."Venezuela es insustituible porque me refiero al país que tiene la más grande de las reservas de petróleo del mundo y es el quinto país con las reservas de gas en el mundo. Estas riquezas las hemos colocado a la orden del desarrollo de todos los pueblos del mundo sin excepción o sin ningún tipo de matiz distinto a ellos a contribuir a la estabilidad y al desarrollo de la humanidad entera", enfatizó.El vicepresidente sectorial de Economía resaltó que esas potencialidades forman parte de un esfuerzo colectivo que lograron concretar en esta jornada. "Los hechos y la realidad ha demostrado que estamos en el camino correcto, en la dirección correcta para de nuevo esta empresa, como es el caso de Chevron, continúe sus legítimas operaciones de desarrollo petrolero en nuestro territorio", dijo.Asimismo, le comunicó al presidente de Chevron Venezuela, el ingeniero Javier La Rosa, y demás miembros de la empresa que encontrarán a una clase trabajadora moralizada y "muy dispuesta a seguir los planes de desarrollo conjunto que nos hemos trazado"."Ahora nos corresponde, como ha sido siempre, producir fuentes de energía, producir petróleo, producir cada vez con mayores calidades, con invensión científica, contribuir a la demanda que hoy el mundo clama para lograr su desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas que hoy tienen en nuestro planeta".Finalmente, celebró la firma de estos contratos y aseguró que Venezuela se mantiene de pie y abierta a la inversión internacional en el sector energético.Recientemente, el presidente Nicolás Maduro exigió la devolución de CITGO Petroleum Corporation – mejor conocida como CITGO -, filial de PDVSA en Estados Unidos (EE.UU.)«La empresa CITGO es propiedad de Venezuela y es uno de los elementos vitales para continuar avanzando en las negociaciones que CITGO se le regrese a Venezuela, completamente y los dividendos que ha dado CITGO sean liberados a cuentas venezolanas para la inversión social», expresó el jefe de Estado en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.