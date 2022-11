Chevron espera cargamentos de petróleo venezolano a partir de diciembre, pero Pdvsa quiere pagos

Credito: Web

30-11-22.-Chevron pretende comenzar a recibir cargamentos de petróleo venezolano a partir de diciembre, después de que la compañía petrolera recibiera la semana pasada una licencia de Estados Unidos para hacerlo, pero es posible que Caracas no esté tan ansiosa porque las sanciones norteamericanas restringen los pagos, reportó Reuters citando fuentes cercanas al asunto.



Estados Unidos otorgó el sábado a Chevron una licencia de seis meses para operar en Venezuela, restableciendo los privilegios comerciales de petróleo que tenía, al tiempo que impidió los intercambios de efectivo y exigió que los cargamentos de crudo fueran a las refinerías estadounidenses.



Los ejecutivos de la firma estatal venezolana Pdvsa dieron la bienvenida inicialmente a la autorización para un regreso parcial del crudo nacional a Estados Unidos, que alguna vez fue el mercado más importante del país. Están menos entusiasmados después de enterarse de los términos de la licencia que no permitirán que Chevron reembolse los costos operativos o pague impuestos y regalías en Venezuela, según las fuentes.



Al 23 de noviembre, la empresa petrolera conjunta más grande de Chevron en Venezuela tenía 1,79 millones de barriles de crudo exportable en existencia, según mostró un documento visto por Reuters. Otro proyecto de procesamiento de petróleo del que es socio minoritario detuvo sus operaciones a principios de este año debido a los inventarios acumulados que no podían exportarse.



Crystallex quiere cobrar



Los obstáculos pronto podrían multiplicarse: otra empresa con un reclamo pendiente de alrededor de mil millones de dólares contra Venezuela dijo el lunes que espera una consideración similar.



“Si se puede pagar a los acreedores no garantizados, entonces el Gobierno de Estados Unidos debería permitir que se pague a Crystallex, que es un acreedor garantizado”, dijo Rahim Moloo, abogado de la firma minera Crystallex International.



Cualquier relajación de los términos de la licencia de Chevron depende del progreso en las conversaciones políticas entre los negociadores del presidente Nicolás Maduro y la oposición que comenzaron en México la semana pasada, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.



La Casa Blanca está “abierta a calibrar aún más” las sanciones, agregó la persona, pero cualquier relajación depende del progreso en la aceptación de un calendario electoral venezolano, la reincorporación de los candidatos excluidos, el regreso de los partidos políticos a los líderes legítimos y la liberación de los presos políticos.



