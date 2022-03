La OPEP y Rusia se reúnen para analizar incremento de la producción a 400.000 B/D

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 10 aliados independientes, entre ellos Rusia, celebran este miércoles una teleconferencia ministerial para decidir si en abril siguen adelante con su plan de aumentar su bombeo en 400.000 barriles diarios (bd) de crudo, reseñaron medios internacionales.



La reunión de esta jornada tiene lugar en medio de la situación en Ucrania, luego de la operación militar especial lanzada por Rusia (segundo productor de crudo del mundo) para proteger a la población del Donbás y desmilitarizar y desnazificar a Kiev.





No obstante, se prevé que la OPEP+ aprueba continuar adelante con su plan de incrementos paulatinos que puso en marcha en agosto de 2021.Esta cita, rutinaria y mensual, tiene lugar en medio de la operación militar desplegada por Rusia en defensa de las personas de «abusos» y del «genocidio» del Gobierno Ucraniano, y que ha convulsionado a los mercados mundiales de la energía, causando una escalada de los precios del petróleo y el gas hasta niveles que no se veían desde 2014.El barril del crudo Brent se disparó este martes, un 6,3 % y terminó en el mercado de Londres a 111,59 dólares, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) concluyó en Nueva York a 103,41 dólares, un 8 % más que al cierre del lunes.Estas alzas acentuaron la tendencia al alza que registraba el «oro negro» desde hace meses, impulsando por la recuperación de la demanda mundial de energía tras la crisis causada por la COVID-19.La tensa situación en Ucrania y las severas sanciones impuestas por Occidente a Moscú han exacerbado la situación, pues despiertan temores a cortes de suministros.Rusia es uno de los tres principales productores de petróleo en el mundo (junto a EE. UU. y Arabia Saudí) y el mayor suministrador de gas.Este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó colocar en el mercado 60 millones de barriles de petróleo, el 4 por ciento de sus reservas estratégicas. Expertos consideran que esta decisión buscó disipar incertidumbres sobre los suministros, mas no tendrá el efecto calmante esperado.

Mientras tanto el precio...

El precio del crudo de la OPEP cotizó el martes a 103,89 dólares por barril, un 4,7 % (4,67 dólares) más que el valor del día anterior (99,22 dólares), informó el cartel petrolero con sede en Viena.

Impulsado por la invasión rusa de Ucrania y las sanciones financieras y económicas impuestas por Occidente a Moscú, el actual nivel en la cotización del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no se veía desde fines de julio de 2014.



Con información de Telesur / Prensa VTV