Carlos Mendoza Potellá: "La industria petrolera venezolana tiene el camino muy difícil hacia la recuperación

La industria petrolera venezolana tiene el camino "muy difícil" hacia la recuperación mientras las sanciones de Estados Unidos sigan firmes, aseguró en entrevista con la Agencia Sputnik el economista experto en hidrocarburos Carlos Mendoza Potellá.



La nación caribeña "la tiene muy difícil con las sanciones, porque, aunque el precio del petróleo suba, en el caso de Venezuela el impulso de la inversión depende de las sanciones", señaló el profesor de la Universidad Central de Venezuela.



Mientras el valor del barril del crudo se acerca a los 100 dólares, llegando a su máximo desde finales de 2014, el interés en invertir en la industria crece.



Esto podría traducirse en buenas noticias para la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), cuya producción cayó drásticamente en la última década, si la empresa no estuviese bajo la sombra de las sanciones que desde 2017 aplica en su contra el Gobierno de Estados Unidos.



Estas medidas limitan la capacidad de financiamiento, mantenimiento, exportación e importación de la compañía venezolana responsable de la mayoría de los ingresos del país.



Sin cantar victoria



Por ello, aunque el Gobierno venezolano es optimista y hace referencia a una significativa recuperación de PDVSA, Potellá consideró que es poco probable.



"Este aumento del precio del petróleo hará que la circunstancia de Venezuela, de PDVSA, sea menos dramática, va a haber un nivel de crecimiento de la economía, pero muy pequeño, porque es un crecimiento desde el foso, porque el producto interno bruto (PIB) ha caído un 80 por ciento; que crezca 4 por ciento lo que hace es medio levantarse", indicó.



El presidente Nicolás Maduro puso como meta para el cierre de 2022 que PDVSA produzca 2.000.000 de barriles por día.



Sin embargo, Potellá señaló que la industria venezolana, golpeada no solo por las sanciones sino también por numerosos hechos de corrupción, no tiene la capacidad técnica ni operativa, para lograr ese objetivo.



"Aumentar la producción en 400.000 barriles es algo bastante difícil para cualquier país, incluso Rusia, Arabia Saudita. No hay ninguna posibilidad real ni física de alcanzar la meta de 2.000.000 de barriles, o incluso de sostener la producción de 1.000.000 cuando parte de 400.000 barriles por día", dijo.



Especialmente, cuando la compañía comenzó el año con una caída de su producción, que pasó de 750.000 barriles diarios de diciembre a 630.000 en enero.