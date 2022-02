Se registran precios récord del petróleo y OPEP+ llama a mantener prudencia

Los 23 miembros de la alianza de la OPEP+, que se reúnen este miércoles, seguirán muy probablemente con la estrategia de aumento modesto de la producción de petróleo, a pesar del incremento de los precios en un contexto de tensiones geopolítica.



Como en enero, los analistas esperan que se abra un poco el grifo, a nivel de 400.000 barriles por día adicionales, según Tamas Varga, analista en PVM Energy, reseñó AFP.



Los representantes de los 13 miembros de Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus diez aliados, a través del acuerdo OPEP+, se reúnen primero en el comité ministerial conjunto de seguimiento (JMMC), antes de un encuentro plenario por videoconferencia.



La estrategia gradual de la alianza empezó en primavera de 2021 a raíz de recuperación de la demanda, tras los cortes drásticos para hacer frente a la pandemia de covid-19.



La OPEP+ no cambió de línea pese a los llamados de la Casa Blanca en otoño a abrir más el grifo del oro negro para calmar la disparada de los precios.



Y la ascensión fulgurante de las tarifas estas últimas semanas parece que no va a cambiar la situación.



Desde la última reunión de la organización, el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) subió más de 14% y el de Brent, más de 11%, las dos referencias de petróleo que alcanzaron en enero cifras inéditas desde más siete años.



Estos incrementos se "acentuarán", estima Victoria Scholar, experta de Interactive Investor, bajo el efecto combinado de una demanda sólida y una "mentalidad de la OPEP+ que busca aumentar la oferta con cuentagotas".



Tensiones en la oferta



El mercado se ve también impactado por las fuertes tensiones geopolíticas que implican a mastodontes de la producción y de la exportación petrolera Rusia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.



Y esto hace planear la sombra de los problemas de suministros.



Emiratos interceptó el lunes un misil balístico lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen, el último ataque de una serie contra este país del Golfo que forma parte de una coalición militar liderada por Riad.



Pero es otra escalada de violencia la que acapara toda la atención: las tensiones entre Moscú y los países occidentales en torno a Ucrania, que están en su nivel más alto.



"Mientras la situación se agrave, esta crisis geopolítica sólo hará que aumentar" los precios, dijo Neil Wilson, de Markets.com.

Y se tiene que tener en cuenta, además, que la OPEP+ tiene dificultades para alcanzar sus cuotas.



"Hace meses que el cártel no consigue aplicar íntegramente los aumentos de producción que establece", señala Carsten Fritsch, de Commerzbank.

En diciembre, el volumen total de la OPEP+ sólo aumentó de 90.000 barriles por día, lejos del objetivo de 400.000 barriles, según una investigación de la agencia Bloomberg.



Para Louise Dickson, analista de Rystad Energy, la alianza de los 23 países tiene la llave para equilibrar "un mercado petrolero con poca oferta" y frenar la subida de los precios.



"La única solución a corto plazo tendrá que ser pilotada por Arabia Saudita, el productor que dispone de la mayor capacidad de reserva", comentó.



Con información de agencias.