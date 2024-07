Profesora Belkis Bolívar: Pasaron al “olvido” las promesas del Ejecutivo con el sector educación

Belkis Bolívar, secretaria ejecutiva del Comité Directivo Nacional de la Federación Venezolana de Maestro (FVM) Credito: RFA

12-07-24.-Belkis Bolívar, secretaria ejecutiva del Comité Directivo Nacional de la Federación Venezolana de Maestro (FVM), aseguró que el Ejecutivo nacional no ha cumplido con las promesas hechas al sector de educación.



La profesora recordó varios anuncios que han quedado en el “olvido” como la deuda que se tiene con el magisterio 280 % de incremento salarial.



“El Gobierno, desde el año 2018, ha incumplido varias promesas. La primera es el incumplimiento de la convención colectiva que es ley entre las partes y es la única ley que no pasa por el procedimiento de aprobación ante la Asamblea Nacional”, indicó.



Asimismo, dijo que en el año 2022, el presidente Nicolás Maduro ofreció un bono de 10.000 bolívares para los trabajadores que se jubilaron entre los años 2018 y 2022. Sin embargo, Bolívar afirmó que “hasta la fecha, eso no se ha cumplido”.



De igual forma, la profesora Bolívar comentó la promesa realizada por la ministra de Educación, Yelitze Santaella, de reparar y acondicionar todas las sedes del Ipasme. “Eso ocurrió 2021, lo dijo por TV, todavía estamos esperando”, agregó.

