Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

13-10-25.-La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas 2025 por un lado a Joel Mokyr y por otro a Philippe Aghion y Peter Howitt por haber explicado con sus teorías "el crecimiento económico impulsado por la innovación".



Según ha explicado la Academia en el comunicado publicado tras conocerse a los ganadores, la mitad del galardón corresponde al trabajo del economista Joel Mokyr, de la Universidad Northwestern (EEUU) "por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico".



La otra mitad corresponde conjuntamente al trabajo del economista francés Philippe Aghion, del Collège de France e INSEAD, en Francia, y The London School of Economics & Political Science, en Reino Unido, y al canadiense Peter Howitt, de la Universidad Brown (EEUU) por su "teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa".



El crecimiento sostenido como nueva normalidad

John Hassler, presidente del Comité del premio en Ciencias Económicas, ha indicado durante la comparecencia en la que se han desvelado los tres nombres que "el trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento".



En este sentido, la institución escandinava argumenta el premio a las tres voces por la explicación derivada de sus trabajos de "cómo la innovación impulsa un mayor progreso" y recuerda que "durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido. Esto ha sacado a un gran número de personas de la pobreza y ha sentado las bases de nuestra prosperidad".



Del trabajo de Mokyr, la Academia destaca la utilización de fuentes históricas como medio para descubrir las causas de que el crecimiento sostenido se convirtiera en la nueva normalidad, demostrando que, "para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también tener explicaciones científicas de por qué", algo que solía faltar antes de la revolución industrial, lo que dificultaba el desarrollo a partir de nuevos descubrimientos e inventos.



Controlar la destrucción creativa



Philippe Aghion y Peter Howitt también estudiaron los mecanismos detrás del crecimiento sostenido y construyeron un modelo matemático para lo que se denomina destrucción creativa: cuando un producto nuevo y mejor entra al mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo. En este sentido, la Academia destaca que "la innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia".



Los galardonados, asegura, muestran cómo la destrucción creativa genera conflictos que deben gestionarse de manera constructiva: "De lo contrario, la innovación se verá bloqueada por empresas consolidadas y grupos de interés que corren el riesgo de verse perjudicados".



El último Nobel de Economía recayó en Daren Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por desvelar las raíces políticas de la pobreza.



