EEUU: Aumento de salario mínimo a $20 por hora para trabajadores de comida rápida de California ya está teniendo consecuencias desastrosas

California ahora lidera la nación en la imposición de leyes salariales tontas.



29 de mayo de 2024.-El estado acaba de aumentar el salario mínimo por hora para los trabajadores de comida rápida a 20 dólares.

El gobernador Gavin Newsom dijo: "Vimos las desigualdades... Teníamos la responsabilidad de hacer más", informó Finanzas de Yahoo.com



Los sindicatos presionaron por un mínimo más alto, y en los estados gobernados por demócratas, los sindicatos generalmente obtienen lo que quieren.



CNN anunció: "Medio millón de trabajadores de comida rápida de California ganarán ahora 20 dólares por hora".

Los izquierdistas crédulos del Center for American Progress afirman: "Un salario mínimo más alto sacaría a millones de familias de la pobreza y estimularía aún más la economía".



¡Ay! ¡Es un ciclo feliz! Todos ganan.



Pero espera, si todos ganan, ¿por qué ganar el mínimo de $20? ¿Por qué no 30 dólares? ¿O $100?



Porque que un gobierno exija salarios más altos no es beneficioso para todos.



Interferir con los precios del mercado siempre genera desagradables consecuencias no deseadas.



Frederic Bastiat, en su obra "Lo que se ve y lo que no se ve", señala que siempre hay consecuencias visibles e invisibles cuando la fuerza gubernamental influye en las decisiones económicas. "Casi siempre", escribió, "la consecuencia inmediata es favorable, las consecuencias finales son fatales".



En este caso, la consecuencia inmediata es que los trabajadores existentes obtienen un aumento. Excelente. Eso es lo visto. Eso es lo que ven los medios, los sindicatos y el Center for American Progress. Pero el efecto invisible es mayor y peor:



Número 1: Miles de californianos ya han perdido sus empleos porque algunos restaurantes cerraron. Otros perdieron ingresos porque su empleador redujo las horas de trabajo. La cadena El Pollo Loco redujo las horas de sus empleados en un 10 por ciento.



Pizza Hut anunció que despedirá a más de mil repartidores. Uno de esos conductores, Michael Ojeda, preguntó comprensiblemente: "¿De qué sirve un aumento si no tienes trabajo?".



No. 2: Los trabajadores que todavía tienen empleos los perderán porque ahora sus empleadores tienen más incentivos para automatizar. Chipotle acaba de crear un robot que elabora tazones para burritos. Incluso CNN reconoció: "Algunos restaurantes están reemplazando [a los trabajadores de comida rápida] con quioscos".



No. 3: Los precios suben.



El día que Newsom firmó el proyecto de ley, le preguntaron: "¿Pueden los californianos esperar que suban los precios de sus McDonald's y Starbucks?".



Newsom respondió engañosamente: "He escuchado esa retórica antes. ¡Y no sucedió!".



Disparates. Sucedió. Siempre sucede cuando el gobierno fuerza aumentos salariales. En este caso, los precios de Starbucks han aumentado hasta un 15 por ciento. Los clientes pagarán unos 200 dólares más al año por su café. Un burrito de pollo en Chipotle costará hasta un 8 por ciento más.