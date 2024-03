Seniat prorroga hasta el 15 de Mayo plazo para declarar el Impuesto Sobre la Renta

02-03-24.-El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Venezuela publicó en la Gaceta Oficial número 42.826, de fecha 26 de febrero, que se extenderá hasta el próximo 15 de mayo el plazo para pagar el impuesto sobre la renta (Islr), “para brindar más oportunidades al pueblo de estar al día con sus tributos”.Generalmente, el plazo para declarar el impuesto vence el 31 de marzo de cada año, "toda vez que la declaración debe presentarse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable del contribuyente", explica el Seniat en su página web.Según el artículo 1° de la Providencia, las personas naturales y jurídicas que no sean sujetos pasivos especiales tendrán hasta esa fecha para hacer la declaración definitiva y el pago del Islr, siempre que su ejercicio fiscal abarque desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.Pago en porcionesEl artículo 2° de la Providencia establece que las personas naturales que decidan pagar el impuesto sobre la renta en porciones deberán hacer el pago de la primera porción en la fecha indicada en el artículo anterior.Las otras dos porciones se pagarán según lo dispuesto en el artículo 1° de la Providencia Administrativa No SNAT/2003/1697, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 37.660, del 78 de marzo de 2003.Casos especialesEl artículo 3° de la Providencia señala que las personas naturales que ya hayan hecho su declaración y optado por pagar en porciones el Islr, seguirán lo establecido en el artículo 2° de esta Providencia.VigenciaEl artículo 4° de la Providencia indica que esta entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.*Con información de Sumarium y RSS