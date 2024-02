Publican medida que regulará los servicios de delivery

Referencial Credito: Web

25-02-24.-El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) empezará a regular el servicio de delivery por empresas digitales y de redes sociales. Así lo anunció Providencia N° CJ/012/2023 de la Gaceta Oficial N° 42.813 publicada el 5 de enero del presente año.



La medida estipula que las compañías prestadoras de este servicio tendrán que presentar una habilitación postal de Ipostel para poder trabajar.



Cabe destacar que la medida aplicará tanto a personas naturales como jurídicas que operen postales privados o brinden servicios de entrega a domicilio a través de repartidores. De esta manera, la providencia tiene el objetivo de garantizar que los clientes reciban sus productos de forma oportuna y transparente.



Delivery y la habilitación postal



Por otro lado, para conseguir la habilitación postal hay que gestionar ante el organismo una solicitud de otorgamiento de la licencia.



"Una vez cumplidas las formalidades para la habilitación postal, deberá suscribirse un contrato de concesión que tendrá duración de un año. Este contrato sirve como autorización o licencia para actuar como operadores postales privados prestadores de servicio de entregas a domicilio mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales", señaló la empresa.



Esta habilitación tendrá duración de un año y es prorrogable por el mismo plazo. No obstante, la concesión desaparecerían si no se cumplen con algunas de las condiciones fijadas en el documento.



Esta regulación surge salió publicada en Gaceta Oficial tres días después de que el presidente Maduro informara que ya no permitiría las exoneraciones tributarias.



"Yo le digo a todo el que me quiera escuchar: se acabaron las exoneraciones tributarias, salvo una o dos para temas muy urgidos de salud", declaró Maduro el pasado 2 de febrero.



Durante su Memoria y Cuenta, en enero pasado, el mandatario indicó que su meta de recaudación tributaria para 2024 era equivalente a 10.000 millones de dólares.



*Con información de El Estímulo y 2001