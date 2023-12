Argentina: El presidente Javier Milei advierte que un shock económico es inevitable en su discurso inaugural

BUENOS AIRES, 10 de diciembre de 2023, - El economista libertario argentino Javier Milei asumió el cargo el domingo advirtiendo en su discurso inaugural que no tenía otra alternativa que un fuerte y doloroso shock fiscal para solucionar la peor crisis económica del país en décadas, con una inflación acercándose a 200. %, informo Reuters en una nota de prensa.



"No hay alternativa a un ajuste de choque", dijo en los escalones del Congreso después de tomar el bastón y la banda presidencial, mientras multitudes de seguidores vitoreaban a pesar de que Milei dijera que la economía empeoraría en el corto plazo. "No hay dinero."



Milei, de 53 años, un ex comentarista de televisión que saltó a la fama con diatribas llenas de palabrotas contra sus rivales, China y el Papa, reemplaza al líder peronista Alberto Fernández, cuyo gobierno se vio perseguido por la incapacidad de controlar el aumento de los precios.



"El gobierno saliente nos ha dejado en el camino hacia la hiperinflación", dijo Milei. "Vamos a hacer todo lo posible para evitar tal catástrofe".



Si bien el discurso fue ligero en detalles, dijo que los pasos clave incluirían un ajuste fiscal equivalente al 5% del PIB del país a través de recortes que, según dijo, recaerían sobre "el Estado y no el sector privado".



El forastero de pelo alborotado representa una apuesta importante para Argentina: su plan económico de terapia de shock de fuertes recortes del gasto ha sido bien recibido por los inversores y podría estabilizar la economía en problemas, pero corre el riesgo de empujar a más personas a las dificultades, de las cuales más de dos quintas partes ya están en la pobreza. .



Sin embargo, los votantes -que llevaron a Milei a la victoria en la segunda vuelta de noviembre contra un candidato de la coalición peronista gobernante- han dicho que estaban dispuestos a tirar los dados sobre sus ideas a veces radicales, que incluyen el cierre del banco central y la dolarización.



"Él es la última esperanza que nos queda", dijo el médico Marcelo Altamira, de 72 años, quien criticó a los gobiernos "inútiles e ineptos" por años de crisis económicas de auge y caída. El gobierno peronista saliente, afirmó, "había destruido el país".