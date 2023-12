EEUU: Hunter Biden enfrenta 3 cargos de delitos fiscales graves y 3 delitos menores en California

Nueve cargos en total caso de Impuestos Federales

7 de diciembre de 2023.-Hunter Biden ha sido acusado en relación con una investigación de larga duración del Departamento de Justicia sobre sus impuestos, el segundo caso penal que el fiscal especial David Weiss ha iniciado contra el hijo del presidente Joe Biden, informó una nota de prensa de la cadena CNN.



Los cargos abarcan nueve cargos, incluido el incumplimiento de declarar y pagar impuestos; evasión de evaluación; y declaración de impuestos falsa o fraudulenta. CNN fue la primera en informar que se había presentado un nuevo caso penal.



Según el equipo del fiscal especial, Hunter Biden “participó en un plan de cuatro años para no pagar al menos 1,4 millones de dólares” en impuestos que debía desde 2016 hasta 2019. Aunque Hunter Biden finalmente pagó sus impuestos a partir de 2018, los fiscales alegan que incluía “falsas deducciones comerciales con el fin de evadir la evaluación de impuestos para reducir las importantes obligaciones tributarias que enfrentaba”.



Los fiscales también alegan en la acusación que “subvirtió el proceso de retención de impuestos y nómina de su propia empresa” al retirar millones de dólares fuera de su proceso de retención de impuestos y nómina.



El hijo del presidente “gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos”, afirma la acusación.



El abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, dijo en un comunicado que “según los hechos y la ley, si el apellido de Hunter fuera otro que Biden, los cargos en Delaware, y ahora en California, no se habrían presentado”.



“En primer lugar, el fiscal federal Weiss cedió ante la presión republicana para presentar cargos de posesión de armas inconstitucionales y sin precedentes para incumplir una resolución que no permitía el procesamiento. Ahora, después de cinco años de investigación sin nuevas pruebas, y dos años después de que Hunter pagó sus impuestos en su totalidad, el fiscal federal ha acumulado nueve nuevos cargos cuando hace apenas unos meses había acordado resolver este asunto con un par de delitos menores”. él continuó.



Cuando se le pidió comentarios, la Casa Blanca remitió a CNN al Departamento de Justicia y a los representantes de Hunter Biden.