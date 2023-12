Digitel ajusta nuevamente las tarifas de telefonía móvil en diciembre

Credito: Archivo

03-12-23.-La compañía de telefonía móvil Digitel ajustó las tarifas de sus planes de llamadas, correspondientes al mes de diciembre de 2023.



El plan Inteligente Plus 1.1GB tiene un costo de Bs. 69,45 o US$1,95 y ofrece al cliente 1.000 minutos para llamadas a cualquier operadora, 1.000 mensajes de texto y 1.126 megabytes de navegación.



Asimismo, el plan inteligente Plus 2 GB tiene un precio de Bs. 126,32 o US$3,55, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).



Este plan ofrece al usuario de Digitel 2.048 megabytes, 100 minutos de llamada a cualquier operadora y 100 mensajes de texto.



Por su parte, el plan Inteligente Plus 6 GB tiene un costo de Bs. 191,58 o US$5,38. Posee 100 minutos a cualquier operadora, 100 SMS y 6144 megabytes.



El plan Inteligente Plus 12 GB de Digitel ahora tiene un valor de Bs. 383,17 o US$10,76. Cuenta con 12288 megabytes, 100 minutos a cualquier operadora y 100 mensajes de texto.



Cabe recordar que hace poco incrementó la recarga que puede hacer un cliente prepago Digitel, desde cualquier entidad bancaria.



En ese sentido, el monto mínimo es de Bs. 50 o US$1,40 y la máxima es de Bs. 2.000 o US$56,21.