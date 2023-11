Corte Suprema de Nueva York avala prórroga de prescripción legal de bonos venezolanos hasta 2028

Credito: Web

25-11-23.-Un tribunal de Nueva York respaldó una demanda legal de los tenedores de bonos en mora de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA para validar judicialmente un acuerdo, emitido por la denominada Asamblea Nacional electa en 2015, controlada por la oposición, que prorroga el plazo de prescripción legal de los títulos de deuda.



La jueza del Corte Suprema de Nueva York Andrea Masley sentenció a favor de los términos de un acuerdo entre la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición y reconocida por EE.UU. como la única institución legítima del país, y los tenedores de los bonos en mora del país, que suman un pasivo superior a los 10.000 millones de dólares.



El dictamen de la jueza Masley, establece que el acuerdo de suspensión de la prescripción de la deuda hasta 2028, emitido unilateralmente por la denominada AN 2015, es legal. Esta disposición buscaba evitar una avalancha de litigios por parte de los tenedores.



La decisión se produce tras una maniobra legal de un grupo de inversionistas, con más de 10.000 millones de dólares en bonos soberanos y de PDVSA, destinada a garantizar que la prórroga de los plazos de la deuda no pueda ser impugnada posteriormente por un nuevo gobierno venezolano.



Aunque la acción fue interpuesta por un grupo de alrededor de 30 administradores de fondos y fideicomisarios de bonos de PDVSA, todos los tenedores de bonos se benefician de los resultados.



bonos venezolanos: refuerzo adicional

«La orden de la juez proporciona un importante refuerzo adicional de protección» a los inversionistas, dijo Richard Cooper, abogado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, bufete que representa a los acreedores en esta acción.



«También demuestra que los tenedores de bonos pueden actuar de manera cooperativa con las autoridades venezolanas», indicó el jurista.



Si bien el gobierno de Nicolás Maduro ofreció anular el estatuto en marzo, la decisión no era ejecutable porque su gobierno no está formalmente reconocido por Estados Unidos.



Casi cinco meses después, la denominada Asamblea Nacional, liderada por la oposición, ofreció los mismos términos: un acuerdo unilateral que insta a los tenedores de bonos a no demandar al país. La decisión fue rápidamente respaldada por algunos acreedores.



Aunque los bonos venezolanos siguen cotizando a niveles muy bajos, los precios se dispararon después de que la administración del presidente Joseph Biden decidió levantar el mes pasado las sanciones a la negociación de los bonos venezolanos en el mercado secundario.



Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 se cotizan ahora a unos 18 centavos de dólar, frente a los 10 céntimos que valían en el mercado antes de la flexibilización de la negociación en mercado secundario, según los operadores.



Información de Bloomberg

