Pensionados y Jubilados solicitan al gobierno que pague tres meses de aguinaldo en vez de dos

01-11-22.-La medida beneficiaría a más de 5 millones de personas, calcula Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital



La expectativa que tienen jubilados y pensionados es que les paguen tres meses de aguinaldo en vez de dos. «Estamos planteando que el tercer mes de aguinaldos se cancele. El gobierno de Maduro pretende pagar solamente dos meses», explica Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital.



En la década de 1990 los pensionados conquistaron, luchando en las calles, ese tercer mes. «El mismo presidente Maduro ha cancelado, en varias oportunidades, el tercer mes de aguinaldo, por lo que se convirtió en un derecho adquirido para los pensionados del Seguro Social, y también, para los de En Amor Mayor», apuntó.



La coordinadora de pensionados solicita el pago de ese tercer mes, reiteró García, y suma nuevas razones: «El aguinaldo de los trabajadores públicos es de cuatro meses. Ni siquiera estamos pidiendo eso. Lo que nos han cancelado es el tercer mes. Señor Maduro. Señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República: Cancelen el tercer mes de los pensionados, porque es justo y necesario».



La última vez que lo cobraron, detalla, fue en 2020. «En 2021 no lo pagó. Suponemos que la misma excusa de siempre: para ahorrar recursos por la emergencia del COVID, etc., pero nosotros sabemos que los altos funcionarios del gobierno viven como reyes. No es moral decir que hay crisis si ellos están bien resueltos. Los trabajadores estamos pasando necesidades terribles, estamos en una situación de sobrevivencia».



Esta medida beneficiaría a más de 5 millones de pensionados, calcula



García recordó que los pensionados sobreviven con pensiones de 130 bolívares al mes. Comentó que ya cobraron el primer mes de aguinaldo: 130 bolívares. «Ya sabemos todos los venezolanos que es absolutamente nada. Entonces estamos exigiendo que, por lo menos, se cancele el tercer mes de aguinaldo en este ejercicio fiscal».



Como lo han planteado los gremios, y también lo reitera el dirigente, esperan que el pago sea «todo junto», porque «esa era la tradición en Venezuela». Ahora «nos han quitado el derecho de recibir los aguinaldos en un solo pago» aunque «los contratos colectivos de todos los trabajadores de la administración pública ordenan que el pago es único, todo de una sola vez».



El monto es irrisorio, subraya, y por eso «estamos exigiendo un aumento de las pensiones y del salario mínimo de acuerdo con el alto costo de la vida, el costo de la vida real, porque la vida real te dice que una canasta de alimentos cuesta 450 dólares».



Hay dinero para todo esto, alega, «porque los ingresos petroleros se han disparado, los ingresos por concepto de oro y coltán y otros recursos han ingresado a las arcas públicas. No tenemos cifras oficiales porque todo en este gobierno es una opacidad, pero de no haber dinero no estaríamos viendo flotas de camiones blindadas, arreglos de plazas públicas para dar la impresión de que estamos en una feliz navidad, con casinos y cosas superfluas».

