Bank of America proyecta que PIB de Venezuela experimentará crecimiento económico del 15%

Otro que se une a las proyecciones de buena salud económica de Venezuela es Bank of America (BofA).



De acuerdo a la entidad financiera estadounidense se estima un crecimiento de 15% del Producto Interno Bruto de Venezuela.



Detallan que el país suramericano presentará un variación de la inflación de 93% al cierre de este 2022, mientras con la perspectiva puesta en el mediano plazo, Bank of America prevé un aumento del PIB menor en 2023, de 5%; en tanto que el indicador de precios tendría un alza superior en 1 punto, es decir de 94%.



A su vez, Bank of America prevé una balanza de pagos positiva para los próximos dos ejercicios, con superávits de 2,9% y 3,2% del PIB en 2022 y 2023, respectivamente.



Se trata de unos datos que reseñan la expectativa de incremento sostenido de los ingresos petroleros junto con un mayor dinamismo de la producción interna de Venezuela.



Las proyecciones se basan en un análisis publicado por el sitio web Zignox, para quien el caso de Venezuela, sigue alentador; esto pese a que existen escenarios sombríos derivados del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania.



«A pesar de la mayor inflación y el aumento de las tasas de interés de referencia en la mayoría de los países, las economías de América Latina mostrarán un desempeño mejor de lo esperado originalmente este año«, precisa Zignox.



Inflación disminuye



Con relación a la inflación, Zignox destaca que en el caso de Venezuela, está se encuentra disminuyendo a un promedio mensual de 5,7% en enero-marzo; y esto está relacionado con «una desaceleración en el crecimiento de la base monetaria» subraya José Enrique Arrioja.



Explican que según los analistas, la baja inflacionaria en Venezuela contribuirá a mejorar la operatividad del Banco Central de Venezuela.



«El gobierno (Nicolás Maduro) ha dado muestras de pragmatismo. Permitió una dolarización de facto, se abrió a algunos negocios con el sector privado y ralentizó el gasto público. La actividad económica parece estar recuperándose este año, con crecimiento del PIB del 15%» destacan.

