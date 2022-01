Maduro: Venezuela proyecta para 2022 un crecimiento superior al 4% gracias a la recuperación de la economía real no especulativa

19.01.22 - “Venezuela se proyecta en este año (2022) un crecimiento superior al 4%; la CEPAL proyecta más de 3% y la Credit Suisse, en Suiza, dice que será más de 8%; lo cierto es que logramos con mucho empeño, articulando a todos los sectores, con una estrategia económica flexible, ajustada a la realidad, para desatar las fuerzas productivas”, anunció el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,Reafirmó que el año pasado, el tercer trimestre registró el crecimiento de 7,6%, un número importantísimo en medio del bloqueo financiero y criminal de EE.UU., lo que evidencia el cambio del modelo económico venezolano, que ya muestra verdadera economía nacional, que produce alimentos, que empuja a la industria, la construcción, el turismo.“Toda la economía creció, el comercio, el mercado interno nuevamente se expandió”, dijo desde el estado Miranda, durante el Miércoles de Economía Productiva.Recordó el Jefe de Estado que el sábado pasado, ante la Asamblea Nacional (AN), ofreció el informe anual del 2021 con los números de la recuperación económica. “Fue el primer año de crecimiento en casi media década, 6 años, primer año de crecimiento de la economía real, la productiva, real, la productiva, la que produce bienes, servicios, productos no la especulativa”.“Estamos empeñados en este 2022 elevar la producción de proteína animal, la carne que come el pueblo: carne de ganado vacuno, carne de cabra, de oveja, de pollo, de cerdo, de pescado. La proteína animal que los técnicos llaman ovino, caprino, bovino, porcino, para que todos entiendan, pues”, dijo sobre la actividad que desarrolla la finca.Maduro, reiteró este miércoles la necesidad de potenciar la diversificación de la economía, a fin de liberar al país del rentismo del petróleo."Tenemos que diversificar las fuentes de riqueza y que Venezuela tenga tanta o más riquezas que la produce el petróleo", orientó el jefe de Estado venezolano para dar respuesta a los problemas y desigualdades que han surgido durante la guerra económica, producto de las sanciones ilegales emanadas por el gobierno de Estados Unidos.En este sentido, el mandatario subrayó que la producción, el trabajo y el emprendimiento son clave para poder sortear las medidas coercitivas y lograr la recuperación de la economía nacional, todos funcionando engranados.Además, refirió que una parte importante para el sostenimiento y reestructuración financiera del país, es la recaudación de impuestos, pues con los mismos, se logra la inversión social, así como la adquisición de vacunas en el marco de la lucha contra el Covid-19.“Que el país capte a través de sus impuestos, porque el que paga impuestos en Venezuela, sabe que ese dinero va para la educación pública, va para la salud pública, para que haya vacunas en este tiempo de Coronavirus”, remarcó.Además, señaló que con esos ingresos también se crean las fuentes de empleo y la recuperación del sueldo justo y el acercamiento de la economía real del país.Por último, el presidente Maduro fijó como meta máxima para el año 2039, que Venezuela se convierta en una potencia productiva. Fecha enmarcada en el final de la era bicentenaria de la nación, que inició en 1983 con el nacimiento del Libertador, Simón Bolívar.Con información de Prensa VTV / AVN