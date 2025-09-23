Falleció Buddy Bailey, uno de los managers más grandes en la Liga Venezolana de Beisbol

Buddy Bailey

23 de septiembre de 2025.- Welby Sheldon “Buddy” Bailey, uno de los managers más ganadores de la LVBP, falleció este martes a los 68 años de edad.



Bailey tiene el reconocimiento como uno de los managers de mayor relevancia en los últimos 25 años en el circuito venezolano. El dirigente guió a la dinastía de los Tigres de Aragua con seis títulos en la LVBP.



El dirigente estadounidense estaba pautado para ser el manager de los Senadores de Caracas en la Liga Mayor de Venezuela en la temporada 2026.



Buddy Bailey y su historia ligada a la LVBP



Buddy Bailey debutó como manager de los Tigres de Aragua en la temporada 2002-2003 donde comenzó un camino que lo llevaría a la historia en la LVBP.



El mandamás estadounidense guió una gran camada de jugadores, entre los que están Miguel Cabrera, Alex Delgado, Alex Romero, Héctor Giménez, que llegaron a nueve finales (seis consecutivas) y consiguieron seis títulos.



En la temporada 2006-2007 fue elegido el Manager del Año con récord de 41 victorias y 21 derrotas. Esta una de las mejores campañas para un equipo en la historia de la LVBP.



Bailey llevó a los Tigres de Aragua a la Serie del Caribe de 2009. En esa edición también recibió el galardón de Mejor Manager en el torneo caribeño.



El estadounidense también dirigió a los Tiburones de La Guaira y estuvo con los Tigres de Aragua hasta la pasada campaña donde fue despedido en el mes de diciembre.

Bailey y su gran camino en Ligas Menores



Buddy Bailey también tiene historia en las Ligas Menores. Durante una larga carrera de 30 años, el estadounidense se convirtió en uno de los 11 manager con 2.000 o más victorias en Ligas Menores.



Su número 46 está en la Pared de la Fama de Myrtle Beach como uno de los managers con más victorias en su carrera.



«El béisbol es un juego de niños. Y todavía puedo vivir como un niño lanzando y bateando pelotas todos los días”, fue una de las frases de Bailey cuando alcanzó las 2.000 victorias en Ligas Menores.



Se va uno de los mejores dirigentes que pasó por el béisbol venezolano y que dejó una huella con los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.