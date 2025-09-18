Yulimar Rojas conquista el bronce en Mundial de Atletismo de Tokio 2025

Yulimar Rojas en Tokio 2025

18 de septiembre de 2025.- La atleta venezolana, Yulimar Rojas, logró la medalla de bronce en la final del Mundial de Atletismo de Tokio, tras regresar a la pista luego de dos largos años de ausencia debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles.



Bajo la lluvia, Rojas tuvo una mejor distancia de 14,76 metros, muy lejos de sus estándares de antes de la lesión y, sobre todo, a casi un metro de su récord mundial de 15,74 metros.



El oro se lo llevó la representante de Cuba, Leyanis Pérez, una atleta de 23 años de edad que logró una marca de 14,94 metros, mientras que la medalla de plata fue para la campeona olímpica Thea LaFond (14,89 metros).



Aunque la caraqueña no cumplió la misión de reaparecer a lo grande con ese ansiado quinto oro, pudo reencontrarse con el placer de competir después de su larga convalecencia.