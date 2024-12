FIFA: Mundial 2030 será en España, Portugal y Marruecos

Congreso de la FIFA

11 de diciembre de 2024.- El Mundial de fútbol 2030 será el primero en la historia que se dispute en tres continentes, luego de que el congreso de la FIFA aprobara la candidatura de España, Portugal y Marruecos.



Además, con motivo de la celebración del centenario de este torneo, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930, este país americano, más Argentina y Paraguay, albergarán tres encuentros de los 104 que tendrá el torneo.

Conmebol: "Tenemos la responsabilidad de hacer historia"



Desde Asunción, en presencia de autoridades políticas y del fútbol de Argentina, Paraguay y Uruguay, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sostuvo que la FIFA tomó "la decisión más importante de la historia del fútbol mundial".



En 2030 en Suramérica "vamos a tener lo más moderno, lo más imponente, y lo que nadie puede comprar, la historia", manifestó. "Tenemos la responsabilidad de hacer historia", expresó.



Los estadios que albergarán los tres partidos del Mundial 2030 son el Monumental de Buenos Aires, el Centenario de Montevideo (donde se jugó la primera final mundialista en 1930) y un tercero que todavía no se ha construido en Asunción y que la Conmebol promete estrenar en 2028.



Arabia Saudita, controversial sede del Mundial 2034



Asimismo, la FIFA confirmó que Arabia Saudita organizará el Mundial 2034, con lo que se confirma la creciente influencia del país en el deporte mundial, a pesar de las críticas por sus violaciones de los derechos humanos.



Reunidos por videoconferencia, los delegados de las 211 federaciones de la FIFA aprobaron la candidatura saudita, única en liza al término de un proceso limitado a las candidaturas asiáticas y oceánicas, debido al principio de rotación geográfica.



Poco después, organizaciones no gubernamentales y representantes de asociaciones de aficionados rechazaron la atribución del Mundial a Arabia Saudita. "Pone vidas en peligro y revela la vacuidad de los compromisos de la FIFA en materia de derechos humanos", alertaron en un comunicado conjunto.



El congreso de la FIFA "decidió ignorar nuestras advertencias", escribieron entidades como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Confederación Sindical Internacional (ITUC) y las organizaciones Sport and Rights Alliance y Football Supporters Europe (FSE).