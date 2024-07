Debutan atletas venezolanos en los Juegos Olímpicos de París 2024

Tiro deportivo, natación, equitación y judo fueron las disciplinas que marcaron el arranque de la delegación bolivariana en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Comité Olímpico de Venezuela resaltó en las cuentas de sus redes sociales el debut el martes de varios de sus deportistas en las jornadas competitivas de los Juegos Olímpicos que se disputan en la capital francesa. Tiro deportivo, natación, equitación y judo fueron las disciplinas que marcaron el arranque de la delegación bolivariana.

El veterano tirador Leonel Martínez concluyó en el puesto 28 en la competencia de tiro al disco masculino tras la segunda parte de la eliminatoria en los Juegos Olímpicos de París 2024. Martínez acumuló un total de 116 puntos tras dos rondas de 23 aciertos. "Sé que cada cosa que hice, la hice con el corazón", expresó el deportista.

Por su parte, el nadador Alberto Mestre alcanzó el cuarto lugar en el sexto grupo de la clasificatoria en los 100 metros libres. El venezolano registró un tiempo de 49.51 segundos, con los primeros 50 metros en 23.18. En la clasificación general de la prueba, Mestre terminó en la posición 37.

"Feliz de haber debutado aquí en París, mis segundos Juegos Olímpicos. Un evento al cual fui invitado y de verdad un honor poder competir acá representando a Venezuela y listo para lo que viene en 50 metros libres. Me sentí cómodo en el ambiente, cerca de 20 mil personas", comentó Mestre.

Asimismo, Patricia Ferrando se ubicó séptima en el grupo B de la prueba ecuestre de adiestramiento con 67.143 puntos. Ferrando sobre el ejemplar Honnaisseur SJ se convirtió en la primera jinete venezolana con participación olímpica, además de la primera en el evento de adiestramiento, durante las pruebas escenificadas en los jardines del Palacio de Versalles.

Finalmente, la judoca Anriquelis Barrios cedió en su primer combate olímpico ante la argelina Amina Belkadi. "Orgullosa de haber participado en mis segundos Juegos Olímpicos. No fue un camino fácil. En los Juegos Olímpicos no se pueden cometer errores y lamentablemente no pude hacer mi trabajo. Igual estoy orgullosa de haber pisado el tatami olímpico".