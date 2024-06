(VIDEOS) Hoy juega La Vinotinto y Venezuela se paraliza

La Copa América continúa con muchas emociones para esta parte del planeta y el continente está sumido en atención total hacia sus selecciones. Luego de conocerse el primer clasificado de la competición, Argentina, que ganó anoche, ahora La Vinotinto buscará esa misma hazaña cuando se enfrente esta noche a México y deje al país paralizado por varias horas mientras dure el encuentro.

Antes de esta jornada del miércoles, en el Grupo A los argentinos se enfrentaban a Chile y luego de un partido muy duro y complicado, los «pibes» lograron anotar casi finalizando el juego y lograron su clasificación al imponerse 1-0. Previamente en el mismo grupo, Canadá se impuso a una alicaída Perú también por la mínima diferencia.

La selección venezolana de fútbol, la famosa Vinotinto, buscará su clasificación ante una selección mexicana que tiene las mismas aspiraciones, ya que ambas selecciones ganaron en su primer partido. Este martes, Fernando Batista, DT de la selección ofreció una rueda de prensa junto a Rafa Romo, quien fue figura estelar ante Ecuador. Este último agradeció el apoyo que recibe de sus compañeros: "La selección estuvo pendiente de mí para ayudarme a volver, y ahora tener la oportunidad de aportar y devolverle algo de lo mucho que me dieron, me satisface bastante.", expresó Romo.

En la misma actividad, Fernando Batista aseguraba tener claro el planteamiento y esquema de cada partido: "El quiebre estará en mantener la concentración y jugar con la intensidad que venimos jugando".

"Bocha" Batista: "Estamos preparados para todo"

Este miércoles Venezuela se medirá contra México en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, un encuentro que se perfila como uno de los más duros que tendrá la selección nacional.

Fernando "Bocha" Batista seleccionador venezolano regaló sus impresiones en rueda de prensa sobre como afrontará el partido.

"Estamos preparados para todo. Eso es lo que le transmito a los muchachos, ahora es México. El que tenga mayor actitud para el partido puede ser el vencedor ", aseguró.

Sobre cómo ve a la "Tri" Batista destacó que es un equipo fuerte y que se conoce muy bien. "Vamos a enfrentarnos a una buena selección, con buenos jugadores, que juegan juntos desde juveniles y eso es un plus a su favor ", dijo.

La Vinotinto viene de ganar 2-1 en el primer encuentro ante Ecuador, lo que hace suponer que el técnico no tenga muchas variantes para su siguiente partido, sobre esto el argentino no adelantó su once inicial, pero aseguró que está contento con el grupo.

"La verdad que estoy muy conforme con lo que hicieron los muchachos el otro día. Están todos a disposición ", aseguró.

Para finalizar "Bocha" expresó que cuenta que este partido México sea local en el SoFi Stadium de Los Ángeles, pero que se encuentra tranquilo.

"Cuando uno está dentro del campo, concentrado y atento, uno se olvida ", aseguró el estratega venezolano.

Ambas oncenas se enfrentarán desde las 9 de la noche (hora venezolana) en el SoFy Stadium de Inglewood, y las expectativas están al máximo. Cualquiera de las dos selecciones que gane, tiene su pase asegurado a la próxima fase, y Venezuela tiene todos los elementos para hacerlo.

Fernando Batista tiene claro el objetivo de la Vinotinto contra México:

En su encuentro ante Ecuador, los comandados por el "Bocha", tuvieron algunas desatenciones, principalmente en la defensa y por lo tanto, el técnico argentino considera que cambiar eso será clave, para sacar un resultado positivo mañana en el SoFi Stadium.

"La propuesta va a ser tratar de achicar esos errores que todo equipo tiene y trabajar para lo que viene. Estoy muy conforme con lo que hicieron los muchachos el otro día", expresó Batista en la Conferencia de Prensa previa al compromiso, la cual se está llevando a cabo en estos instantes.

Por otro lado, quiere que los criollos puedan mantener el ritmo de juego durante los 90 minutos, aunque será un enfrentamiento que pinta para ser desgastante.

Ese choque entre la Vinotinto y los aztecas se efectuará a las 9:00p (hora venezolana).

@frankbretonoficial VAMOS VINOTINTO .ESTE miércoles el país se paraliza. Venezuela en una sola pasión. ???????????????????????????????????????????????????????????????? ♬ sonido original - Frank Bretón

Con información de Radio Miraflores / Meridiano / Líderen Deportes.