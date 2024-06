Venezuela ganó 18 medallas en inicio del Campeonato de Levantamiento de Pesas

Venezuela arrasó en el inicio del Campeonato de Levantamiento de Pesas tras cosechar 18 medallas en la competición que se disputa en Palmira, Colombia. La delegación criolla alcanzó cinco preseas de oro, 11 de plata y par de bronces.

Ángelo Solórzano fue el primero en subirse al podio por Venezuela. El apureño levantó 222 kg en total, con 98 kg en el arranque y 124 en el envión para ganar tres de plata en la categoría masculina de los 55 kilogramos.

En tanto, María Rondón se colgó dos preseas de plata y una de bronce en la división 45 kg de la rama femenina. La caraqueña completó un total de 139 kg repartidos en 61 kg en el arranque y 78 kg en el envión.

Kerlys Montilla fue la que más destacó por Venezuela en la primera jornada del Campeonato de Levantamiento de Pesas, coronándose campeona suramericana y panamericana en la división 49 kg.

La carabobeña sumó cuatro medallas de oro y una de plata para Venezuela en la competición, con 79 kg en arranque, 94 kg envión y 170 kg en el total.

El Campeonato de Levantamiento de Pesas cuenta con la presencia de más de 300 atletas de 19 diferentes países, quienes competen en las divisiones juvenil, sub 15, sub 17, sub 20 y mayores.