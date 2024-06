(VIDEO) Maduro declara el "motopiruetismo" como deporte nacional

"Motopiruetas" es tendencia porque Nicolás Maduro acaba de nombrar dicha actividad como “nuevo deporte nacional”

09-06-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este sábado las piruetas que se hacen a bordo de motocicletas como un deporte nacional, por lo que pidió crear una ley para regular la actividad y la construcción de espacios en todos los municipios del país para estas prácticas extremas.“Firmo el punto de cuenta para reconocer a las motopiruetas como deporte nacional en Venezuela”, dijo el mandatario frente a cientos de motociclistas en Caracas.Luego, aprobó un documento que fue elaborado durante un congreso en el que participaron 1.500 motoristas y que contempla la realización de un censo nacional para definir cuántas personas practican esta actividad.Asimismo, Maduro aprobó “definir espacios en todos los estados y municipios del país” para la práctica de estas acrobacias, y anunció que en los estacionamientos del Poliedro de Caracas, el mayor aforo techado de Venezuela, se habilitarán pistas con estos fines.El presidente pidió dar “todo el apoyo” a estos acróbatas, especialmente a través de un programa gubernamental que brinda ayuda a los jóvenes.La motocicleta es de uso común en Venezuela, donde miles de personas la emplean como vehículo familiar, y es el principal medio de transporte privado en la modalidad de taxis.Este nuevo reconocimiento no está exento de controversias. Muchos critican la práctica de motopiruetas debido al incremento de accidentes de tránsito en las calles del país, que se han atribuido a este tipo de actividades.Por ello, ciudadanos y expertos en seguridad vial consideran que las motopiruetas no son ni deportivas ni seguras; y su oficialización como deporte nacional podría exacerbar estos riesgos.El ordenamiento jurídico venezolano prohíbe las motopiruetas en la vía pública. En la Ley de Transporte Terrestre y otros instrumentos se estipulan multas hasta de 6.500 Unidades Tributarias a quien infrinja la norma, según lo declaró Lilian Romero, coordinadora de la ONG Asotránsito a El Pitazo.El artículo 234 del Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre reza que “todos los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación”.Lilian Romero, quien además es especialista en vialidad, explicó que la prohibición está orientada a los espacios comunes, es decir, donde transitan otras personas ajenas a las motopiruetas. “Si los motorizados organizan un evento de motopiruetas deben pedir autorización a las alcaldías. Ya queda de parte de las autoridades darles los permisos”, explicó.