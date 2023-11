(VIDEO) Policías peruanos agredieron en el estadio a jugadores de la Vinotinto

22-11-23.-Tras finalizar el partido de la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2026 donde Perú empató 1-1 con Venezuela , efectivos policiales del estadio Nacional de Lima, impidieron que los jugadores de la selección nacional se acercaran a la fanaticada venezolana que se encontraba presente en la tribuna del recinto deportivo.Jugadores de la Vinotinto quisieron con la finalidad de obsequiar sus franelas a los presentes, pero uno de los efectivos empujó al defensor Nahuel Ferraresi, lo que provocó el enfado de varios de sus compañeros, quienes también fueron agredidos.El zaguero central del Sao Paulo fue lastimado por uno de los policías locales que reaccionó de forma violenta, ocasionado un par de cortes en la mano derecha del jugador criollo. Ferraresi lamentó la actitud de los funcionarios policiales, asegurando que las heridas no fueron de gravedad.“Es triste, pero ya pasó. Hay que agradecerle a la gente que vino a apoyar. Desde que llegamos al hotel hemos sentido un ambiente increíble y nos vamos felices porque logramos un punto importante y seguimos sumando”, expresó el jugador.Cabe mencionar que previamente al partido, el diputado de la AN, Pedro Infante, ya había denunciado y rechazado las acciones de los organismos peruanos al implementar un control de identidad en los ingresos al Estadio Nacional de Lima, donde se enfrentarían las selecciones de fútbol de Venezuela y Perú."Denunciamos y repudiamos la impresentable actitud del Gobierno de Perú y sus organismos (…)Entradas más caras a los venezolanos, persecución de nuestros compatriotas en Perú, etc." escribió Infante en la red social X*Con información de Noticia Al Día y RSS