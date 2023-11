(VIDEO) Acuña Jr. lanza una bomba: «Jugaré con quien vaya a la Serie del Caribe… ojalá sea La Guaira»

Ronald Acuña Jr. Jugador Más Valioso de la Liga Nacional 2023 y ganador de su tercer premio Luis Aparicio, llegó temprano a las instalaciones de Empresas Polar en Los Cortijos y lanzó una bomba: «Voy a jugar en la Serie del Caribe 2024 con el equipo que quede campeón… ojalá sea La Guaira».

Acuña recibió su tercer premio Luis Aparicio. Este año se convirtió en el segundo pelotero en la historia de las Grandes Ligas que tiene más de 70 bases robadas y más de 75 extrabases en una temporada. «El otro fue Ty Cobb que lo logró en 1911″, le comentó Guillermo Arcay, conductor del evento.

Acuña Jr. también recordó la temporada en la que se lesionó. Indicó que en esa temporada lloró mucho y su esposa y sus amigos estaban con él. «Yo no quería ni ver los juegos por televisión. Y ese año ganamos la Serie Mundial y yo decía que debería estar allí, en el terreno».

Sobre su lugar de nacimiento en La Sabana, la estrella de 25 años de edad, dijo que allí hay muchos peloteros buenos y cree que en unos cinco o seis años, esa zona de La Guaira puede tener 15 grandeligas jugando en Las Mayores.

ACUÑA PENDIENTE DE ARRÁEZ

«Todos los días me levantaba y estaba pendiente de los números de Luis Arráez. Estamos en la misma liga, pero ese jugador es una verdadera «Regadera». Cuando yo daba 3 hits él daba 5. Lo que espero es que lo cambien de liga, para ver si puedo cumplir mi sueño de ganar un título de bateo», dice con una sonrisa.

El astro de los Bravos y los Tiburones aprovechó para enviar un mensaje. «Para esas personas que me dicen arrogante. Si usted no confía en sí mismo, será un pelotero normal. Yo quiero estar arriba de las otras superestrellas. Por eso me dicen que soy arrogante, porque quiero estar dos semáforos más adelante».