(VIDEO) MLB: Un fanático salta al terreno para abrazar a José Altuve que pasa su peor momento con el bate

José Altuve si bien no atraviesa el mejor momento en la Postemporada de Grandes Ligas, los fanáticos los respaldan y le muestran su cariño. En el más reciente juego un aficionado invadió el terreno para darle un abrazo al segunda base.



Durante el último inning del juego 2 de la Serie de Campeonato entre Astros y Yankees, un fanático apasionado se arriesgó y se lanzó al campo de juego para mostrarle su amor al pelotero venezolano en estos Playoffs.



En su emoción, el aficionado que vestía una camisa antigua de los Astros con el nombre de Craig Biggio, se arrodilló al frente de AstroBoy y este lo levantó, dándole un abrazo. Sin embargo, el sujeto quería un selfie, pero entró el personal de seguridad del estadio y eso no pudo darse.





Se ve como el fanático le dice algo a José Altuve y este le responde, tal vez y más adelante podrá disfrutar de la fotografía con el camerero criollo.El venezolano dijo que vio a alguien corriendo, detalló que tenía la camisa de los Astros y expresó “Estoy Bien”, el espontaneo seguidor del equipo sideral le indicaba al venezolano que debían ganar el juego ya que había gastado todo su dinero con la compra del tiket de entrada para ese partido.“Estaba tratando de decirle que sí, que estamos tratando de ganar. Estábamos a punto de tomarnos una selfie, pero luego llegó el personal de seguridad e hizo su trabajo”.Altuve mantuvo la calma y los guardias de seguridad del Minute Maid Park no aplicaron fuerza extrema contra este aficionado que seguro recordará para siempre este momento.El criollo no atraviesa su mejor momento ofensivo desde la clasificación a la Postemporada de las Grandes Ligas, pero a pesar de esto el equipo y la fanaticada de los Astros lo respaldan con muestras de cariño como esta.Altuve desde que los Astros clasificaron a la siguiente instancia de la temporada 2022 de la MLB no ha podio batear un hit en 23 turnos al bate, imponiendo un récord histórico en la Gran Carpa.Con información de Meridiano / El Fildeo.