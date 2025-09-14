Israel percibe el rechazo entre sus aliados

El mundo rechaza la ofensiva israelí contra el pueblo de Gaza, el genocidio, la hambruna, el desplazamiento forzado, todas las violaciones de los derechos humanos contra Palestina Credito: Agencias

La condena del Parlamento Europeo el pasado miércoles a la "catástrofe humanitaria" que está ocurriendo en la Franja de Gaza, responsabilizando directamente a Israel de bloquear el ingreso de ayuda al enclave palestino y el respaldo a la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con ese país, se convirtió en otra expresión de disminución cada vez mayor del respaldo que ha venido experimentando el régimen del primer ministro Benjamín Netanyahu, incluso entre sus más fieros aliados.

El día anterior, otra de sus más sólidas defensoras, Ursula von der Leyen, presidenta de la mencionada Comisión que funciona como brazo ejecutivo de la Unión Europea, no solamente había hecho esas propuestas aprobadas por la Eurocámara, sino que también planeaba congelar el apoyo que le dan al régimen sionista.

Von der Leyen, quien se reunió con Netanyahu el 14 de octubre de 2023, 7 días después del inicio de esta nueva fase de la agresión israelí contra el pueblo palestino, argumentó el pasado martes que "la hambruna provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad. Esto debe detenerse", expresó.

Mengua

Precisamente, desde que hace 23 meses se iniciaran las matanzas en la Franja de Gaza que ya se han cobrado las vidas de más de 64.700 personas, los que eran sólidos respaldos en el plano internacional para el país hebreo han ido mermando, aunque sigue actuando con absoluta impunidad, sobre todo porque cuenta con el irrestricto respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que no solamente lo financia y le entrega armamento, sino que también bloquea todos los intentos por sancionar a ese país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

España ya decretó, entre otras medidas, un embargo de armas a Israel, parte de un conjunto total de nueve medidas que incluye también la prohibición de entrada al país de "todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza", según leyó en un discurso el presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, quien no dudó en utilizar la palabra "genocidio", que tantos evaden o niegan, para referirse a la situación.

Desde el 7 de octubre de 2023, España, Irlanda, Noruega, Eslovenia, Bahamas, Jamaica, Barbados, Armenia y Trinidad y Tobago, anunciaron el reconocimiento al Estado de Palestina.

En las últimas semanas, Francia, Canadá, Australia, Reino Unido, Finlandia, Portugal, Nueva Zelanda y Malta expresaron su decisión de reconocerlo en la próxima Asamblea General de la ONU, a efectuarse entre el 19 y el 26 de este mes, sumándose a los 147 (de un total de 193 representados en ese organismo multilateral) que ya lo habían hecho en años anteriores.

"La necesidad urgente hoy es que la guerra en Gaza finalice y que la población civil sea rescatada. La paz es posible. Necesitamos un cese el fuego de inmediato, la liberación de todos los rehenes y una enorme asistencia humanitaria para el pueblo de Gaza", expuso el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando dio a conocer su decisión.

Lo significativo en este nuevo grupo es la presencia de Francia y Reino Unido, que forman parte del Consejo Permanente de Seguridad, instancia donde el pasado jueves, en una sesión convocada de emergencia, el sionismo israelí recibió otro duro golpe, al ser aprobada por unanimidad, incluyendo el voto de su protector Estados Unidos, una resolución que condena el ataque a una delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás que se encontraba reunida en Doha, Catar, un país que, además, ha sido un sólido aliado del Gobierno estadounidense durante muchos años.

En la Vuelta a España, las protestas se multiplicaron

El creciente repudio que se ha venido expresando en contra de Israel debido al genocidio que comete en Gaza se ha expandido más allá del ámbito político hasta llegar a los deportes, donde también se han visibilizado las condenas, pese a la supuesta neutralidad de sus autoridades, en una muestra de doble rasero, pues a Rusia le impiden intervenir en competencias debido a la guerra en Ucrania.

Tal vez lo más resonante se ha podido palpar en la Vuelta Ciclística a España, uno de los giros más importantes del planeta, en la cual cientos de manifestantes se han agolpado a lo largo de las distintas etapas con banderas palestinas y exigiendo la expulsión del equipo Israel Premier Tech, uno de cuyos propietarios es amigo personal de Benjamín Netanyahu.

Varias etapas fueron entorpecidas por las protestas, pero el punto culminante fue en la undécima en Bilbao, que debió ser suspendida tres kilómetros antes de llegar a la meta, sin declararse ningún ganador.

Fue de tal magnitud que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, exigió la expulsión del equipo de Israel de la Vuelta y numerosos pedalistas manifestaron sus temores de continuar por el peligro que corrían.

El equipo, finalmente, optó por quitar el nombre de Israel de los maillots de sus ciclistas.

El ataque a Catar se sumó a la lista de sus atrocidades

A la larga lista de atrocidades que ha venido sumando Israel en estos dos años (y que incluyen la declaración oficial de genocidio y hambruna por los organismos acreditados mundialmente para hacerlo), se sumó el martes la violación de la integridad territorial de Doha, Catar, al atacar el edificio donde se hallaban reunidos los negociadores de Hamás que deliberaban, en un país aliado de Estados Unidos, sobre las propuestas de alto el fuego hechas precisamente por el presidente de este país.

Sin ningún tipo de contemplaciones, con la arrogancia que le brinda la absoluta impunidad con que actúa, el Gobierno sionista no solamente bombardeó la edificación, sino que amenazó con volver a hacer lo mismo siempre y cuando lo considerara necesario.

Como ha venido ocurriendo durante 23 meses, la condena fue casi unánime en todo el mundo, hasta el punto de que el propio Donald Trump se vio obligado a cuestionar el ataque.

El primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, declaró de manera contundente que Benjamín Netanyahu "necesita ser llevado ante la justicia".

Eso también obligó a que la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica convocaran una cumbre para este domingo y lunes, en la cual darán una respuesta colectiva.