(VIDEO) Advierten sobre una “feminización” en la trata de personas

11-07-25.-La movilidad humana, un derecho fundamental a lo largo de la historia, se está viendo entrelazada con situaciones complejas y riesgosas, especialmente para las mujeres, lo que implicaría una “feminización” en la trata de personas.En una reciente entrevista en el programa De Primera Mano TV de Radio Fe y Alegría Noticias, Reina Baiz Villafranca, directora ejecutiva de la Asociación Civil Éxodo, una organización feminista dedicada a la investigación y asesoramiento en movilidad humana y prevención de la trata, arrojó luz sobre la alarmante feminización de la trata de personas y las complejidades de este delito.Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas (ONU), el 61% de las víctimas de trata identificadas a nivel mundial son mujeres y niñas. Baiz enfatizó que esto subraya una “feminización en la trata”, aunque aclara que hombres y otras personas también están en riesgo.La conversación también abordó la migración venezolana, con estimaciones de que un 30% de la población ha estado en movilidad en los últimos 20 años, lo que genera un contexto de vulnerabilidad propicio para estas redes criminales.Trata vs. tráfico: distinciones crucialesUn punto clave de la entrevista fue la diferenciación entre trata de personas y tráfico de personas, conceptos que a menudo se confunden.Tráfico de personas: Implica el cruce irregular de fronteras internacionales. Es un delito contra la soberanía de un Estado, ya que no hay registro de quién entra o sale del territorio.Trata de personas: Es un delito contra la dignidad humana, que implica el reclutamiento, captación, tránsito, traslado, acogida o recepción con la finalidad de explotación. Se instrumentaliza a la persona, tratándola como un objeto.Baiz señaló que, aunque son distintos, puede haber una relación entre el tráfico y la trata, donde los traficantes pueden reclutar o vender a personas a redes de trata durante el trayecto.La impunidad y el rol de los EstadosDetrás de la trata existen redes criminales organizadas que se lucran enormemente de la explotación humana.Un dato preocupante es la alta impunidad en estos delitos: el informe de 2024 de la ONU revela una menor desarticulación de estas redes a nivel global, lo que contribuye a una mayor incidencia de la trata. Por ello, la prevención y la información de calidad son fundamentales.Baiz explicó que las políticas de securitización y las restricciones migratorias pueden, paradójicamente, favorecer a las redes de trata. Las personas migrantes, al estar en una situación administrativa irregular, pueden tener miedo de denunciar por temor a la deportación, lo que las hace más vulnerables.La experta cree que es crucial recordar que no existen personas ilegales, solo personas en una situación administrativa irregular y que los derechos humanos son universales.Planificación y responsabilidad: claves para la movilidad seguraPara finalizar, Reina Baiz ofreció una recomendación vital para quienes consideran la movilidad humana, ya sea para irse o regresar al país: planificación.“La principal recomendación es siempre planificar lo que se quiere realizar”, enfatizó. Esto incluye saber el propósito del viaje, el tiempo estimado, la vía de transporte y el destino exacto.Advirtió sobre las “ofertas engañosas” de trabajo y la importancia de no depender de la buena voluntad de terceros. La planificación proporciona seguridad y reduce los riesgos de terminar en situación de calle o caer en manos de redes criminales. La responsabilidad y la información son los mejores aliados en cualquier proceso de movilidad.Reina Baiz Villafranca, de Éxodo, dejó un claro mensaje: la trata de personas es una realidad compleja y dolorosa, con una alarmante predilección por las mujeres y niñas.La impunidad, las redes criminales organizadas y las políticas migratorias restrictivas contribuyen a un ciclo de vulnerabilidad. Sin embargo, la prevención, la información oportuna y una planificación consciente de la movilidad humana son herramientas poderosas para enfrentar este flagelo.Mira la entrevista completa: