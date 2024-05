Caso Ronald Ojeda: Fiscalía de Chile no recibirá a funcionarios del MP venezolano por "demora en respuesta"

Credito: X

29-05-24.-La Fiscalía de Chile no recibirá a funcionarios del Ministerio Público venezolano que viajaron a ese país para cooperar en el caso de Ronald Ojeda, debido a que se demoraron en responder la solicitud de reunión para así abordar este hecho.



La comitiva venezolana arribó hoy 28 de mayo a la nación austral y está conformada por el director general contra Delitos Comunes, Dr. Ángel Fuenmayor; y el director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público venezolano, Lic. Álvaro Cabrera.



Pero el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, indicó que luego de recibir la información “le manifestamos que considerando el escaso tiempo con que nos habían avisado, íbamos a tener dificultades para organizar una agenda que fuera dada fructífera”.



No obstante, el viaje no será en vano. Según Barros, los funcionarios venezolanos sostendrán un encuentro con el jefe de Unidad de Cooperación Internacional



“Perseveraron en la iniciativa (…) este jueves, habrá una reunión -en Santiago- de nuestro jefe de Unidad de Cooperación Internacional con el de la Fiscalía Nacional de Venezuela”, acotó, reseñó BioBioChile.



Al ser consultado si asistirá, o no, Valencia respondió que su agenda “está comprometida toda esta semana. Voy a estar esta semana fuera de Santiago (…) el fiscal (Héctor) Barros no está programado, también tenía una agenda comprometida”.



Tras esto, la defensa de la familia de Ronald Ojeda, a cargo del abogado Juan Carlos Manríquez, precisó que “como querellantes, manifestamos nuestra preocupación”.



Lo anterior, sostuvo, “por no ser invitados a la única reunión que se estaría celebrando, más aún cuando las víctimas directas de esta causa tienen el mayor interés en el pronto esclarecimiento de los detalles”.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2024/05/28/caso-ronald-ojeda-fiscalia-de-chile-no-recibira-a-funcionarios-del-mp-venezolano-por-demora-en-respuesta/)