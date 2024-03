(VIDEO) Migrantes venezolanos en México participan en viacrucis que representa el sufrimiento de su travesía

???? Activistas, migrantes y la Iglesia católica llevan a cabo el "Viacrucis migrante" en la frontera sur de México ????????. En medio de condiciones insalubres, cientos de migrantes en la frontera con Guatemala buscan visibilizar sus desafíos y la necesidad de acciones. pic.twitter.com/chR6sDgGaM — ARGENIS ESQUIPULAS (@argenis_yosid) March 25, 2024

25-03-24.-Activistas, migrantes y la Iglesia católica realizaron este domingo la representación del ‘Viacrucis migrante’ en la frontera sur de México, límite con Guatemala, donde se encuentran cientos de migrantes acampando en condiciones insalubres. El director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, cruzó el río Suchiate que divide a México con Guatemala cargando una enorme cruz, como parte del ‘Viacrucis del Migrante’, para pedir mejores políticas humanas para la migración en el país.El defensor de los derechos humanos, quien caminó cerca de un kilómetro con la cruz de madera en hombros, dijo a EFE que este acto representa la sangre, la muerte y el dolor de las familias migrantes que sufren al cruzar territorio mexicano en su intento de llegar a Estados Unidos. En el paso del ‘Coyote’, principal punto de reunión de los migrantes irregulares, se hincó e hizo una oración por las mujeres y niños migrantes que vienen de Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela y otras nacionalidades. García Villagrán lamentó la situación de los migrantes pues muchos son secuestrados, extorsionados, sufren de violencia, pero sobre todo se enfrentan a un muro de odio y xenofobia. Recordó hechos como el de marzo de 2023 donde 40 migrantes murieron tras incendiarse la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como asesinatos o negligencia en la que han muerto decenas de indocumentados.Rafael Díaz, un migrante colombiano, contó a EFE que su objetivo de migrar es poder llegar a Estados Unidos, en busca de una vida estable. “Por parte de nosotros, soy creyente católico y esta mañana recibí agua bendita y la bendición de los ramos, se pasa un poco triste porque quisiéramos estar en las misas, pero debemos seguir nuestro camino”, expuso. En tanto, el venezolano Jon Usete narró en entrevista con EFE que la situación que pasan los venezolanos es complicada y crítica, por ello, están realizando un gran esfuerzo para poder llegar a su destino. “En esta Semana Santa, pedimos al Dios todopoderoso que nos ayude y nos guíe para poder llegar a nuestro destino, que se cumpla nuestro trayecto del inicio de Venezuela, nosotros pasamos por el tema de la corrupción, somos atacados, nos quitan el dinero, las autoridades se valen de esa forma con los migrantes y se aprovechan de la situación”, aseguró.Señaló que muchos de los migrantes sufren y no logran llegar a su destino. El párroco de la iglesia San Andrés Apóstol, Heyman Vázquez Medina, denunció que la pasión de Cristo se hace presente en la población migrante sufrida, que se le discrimina, que se le abusa, roba, se les extorsiona y se les asesinada y no pasa nada. “Entonces el ‘Viacrucis’ se nos hace presente el sufrimiento de la migración y queremos crear conciencia en el Gobierno para que cambie sus políticas migratorias para que sea más humana y también conciencia en la población que no podemos quedar pasivos viendo el sufrimiento de esta población”, acotó. México vive un flujo migratorio sin precedentes, donde las peticiones de asilo subieron un 18,2 % en 2023 hasta un récord de 140.982, la tercera cifra más alta del mundo, según el Gobierno.