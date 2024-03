Fiscal Saab confirma detención del jefe de campaña de Machado por presuntos actos de "conspiración y violencia"

Emil Brandt Ulloa Credito: Web

10-03-24.-El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el sábado la detención de Emill Brandt Ulloa, coordinador de la campaña de la opositora María Corina Machado, a quien las autoridades señalan por presuntos actos de conspiración y violencia.



Luego de que organismos de defensa de derechos humanos denunciaron la detención del dirigente, el fiscal se pronunció el sábado a través de la red social X, antes Twitter, asegurando que sobre Brandt Ulloa existía una orden de aprehensión por encontrarse, según él, “evadido de la justicia” al no haber comparecido a una citación en la fiscalía. La detención se realizó en el estado suroccidental de Barinas, según el fiscal.



Saab agregó que Brandt Ulloa es imputado por los supuestos delitos de conspiración, violencia de género y ultraje a mujeres policías y militares, cometidos presuntamente el 15 de enero de 2024 en Barinas.



En esa fecha, en que se celebró el Día del Maestro en Venezuela, se produjo una protesta de docentes en la ciudad, luego de lo cual se detuvo a un dirigente del gremio y militante del movimiento Vente Venezuela de Machado, acusándolo de pretender realizar actos violentos. Saab vinculó este hecho con un presunto plan “para ejecutar acciones terroristas” en Táchira a inicios de enero.



Brandt Ulloa coordinaba la campaña de Machado en Barinas, estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez y antiguo bastión del partido oficialista, donde aparentemente en los últimos años el apoyo ha mermado.



Machado calificó la detención de Brandt Ulloa como un “secuestro” y se lo adjudicó “al régimen de Nicolás Maduro”.



La detención del dirigente se habría registrado horas después de su recorrido por el estado de Barinas, afirmó Machado, quien lideró varias concentraciones entre simpatizantes en esa zona, entre el jueves y viernes.



La ex legisladora opositora recordó que desde hace más de un mes otros tres directores de campaña en los estados Trujillo, Vargas y Yaracuy “están presos en el Helicoide”, una prisión de Caracas, cuestionada por supuestas prácticas que atentan contra los derechos humanos, según organismos no gubernamentales.



Un mes atrás, otra aprehensión causó revuelo al tratarse de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, quien también es acusada por la fiscalía de presunta conspiración e intento de magnicidio, sobre lo cual, según sus abogados defensores, no se han presentado pruebas que avalen la acusación. La detención de la activista generó la condena internacional por parte de organismos de defensa de los derechos humanos.



El Foro Penal de Venezuela, una organización no gubernamental de apoyo jurídico, reporta hasta el 4 de marzo unos 264 “presos políticos”, de los cuales 19 son mujeres y 245 hombres. Su último reporte añade que desde 2014 se registran 15.819 detenciones políticas en la nación sudamericana.



Machado ganó las elecciones primarias con más del 90% de respaldo para medirse en los comicios presidenciales con Maduro, pero sobre ella pesa una inhabilitación de participación política.



Pese a su inhabilitación, la opositora ha dicho que continuará “hasta el final” de las elecciones, las cuales fueron fijadas esta semana para el 28 de julio por parte del Consejo Nacional Electoral.

