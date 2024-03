(VIDEO) Boric condenó "asesinato vil" del exteniente venezolano Ronald Ojeda y criticó la "deriva autoritaria" de Maduro

09-03-24.-El presidente de Chile, Gabriel Boric, consideró “gravísimo” el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, en lo que fue su primer pronunciamiento sobre este caso.Boric indicó que “desde el primer día, desde la hora cero”, mantuvo contacto con sus ministros, siguiendo las investigaciones.Asimismo, dijo que instruyó todo el apoyo del gobierno a la Fiscalía. “Como hemos visto, han tenido resultados contundentes en plazos breves. Con un trágico desenlace, sin lugar a duda, que es el asesinato vil de Ronald Ojeda, pero en donde ya se han identificado a responsables y la organización que está detrás de esto”, acotó.A su criterio, como gobierno actuaron con “fuerza desde el primer día para que esto se esclarezca”, defendiéndose así de las críticas ante su silencio.Por otro lado, en su encuentro con su homólogo español Pedro Sánchez, condenó la violación de derechos humanos en Venezuela.“Yo he sido muy crítico y no solo crítico, sino que ha denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que, sin lugar a dudas, ha tenido una deriva autoritaria, como es el régimen venezolano. Y, nosotros como gobierno, hemos buscado colaborar para que haya un encauzamiento democrático. Y que las elecciones que deben realizarse este año cumplan con todas las garantías para todos los sectores políticos en Venezuela, para todos los sectores políticos en Venezuela”, añadió, reseñó Monitoreamos.Ojeda fue secuestrado y asesinado en Chile, donde permanecía en calidad de refugiado político. Tres sujetos lo sacaron desnudo de su apartamento, el cual compartía con su esposa, hijos y su madre.Tras días de intensa búsqueda, el ex militar venezolano fue encontrado sin vida dentro de una maleta y enterrado en una zona de Santiago de Chile. Un lugar conectado con la banda transnacional, Tren de Aragua.