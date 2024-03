Oposición venezolana exige al gobierno de Chile profundizar investigación sobre asesinato de exteniente Ronald Ojeda

03-03-24.-La Plataforma Unitaria exigió al gobierno de Chile que profundice la investigación sobre el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno y se puedan determinar y castigar tantos a los autores materiales como los autores intelectuales.



A través de la red social X, la oposición venezolana condenó el asesinato de Ojeda Moreno, quien fue expulsado de la Fuerza Armada Nacional acusado de estar presuntamente involucrado en la llamada operación «Brazalete Blanco».



Desde la Plataforma Unitaria piden que se aclaren los hechos y recuerdan que el exmilitar se encontraba en condicion de refugiado en Chile.



De igual manera, la dirigencia opositora expresó sus condolencias a los familares y amigos de Ojeda Moreno.



Investigan a un venezolano menor de edad

La muerte del exteniente venezolano fue confirmada la noche del viernes 1 de marzo por el fiscal del Ministerio Público de Chile, Héctor Barros.



«Se han realizado las pericias al cuerpo que fue encontrado y finalmente podemos, en base a las pruebas, confirmar que corresponde a Ronald Ojeda, la víctima de secuestro. La data de muerte aproximada, de acuerdo al médico, detalla que es de unos siete o seis días, por lo que coincide con el secuestro», informó Barros a los medios.



La Fiscalía agregó que, como parte de este operativo, fue detenido un primer sospechoso del secuestro. Se trata de un venezolano de 17 años. Durante la mañana de este sábado 2 de marzo se realizó una audiencia de control en la que se acordó ampliar la detención del menor de edad, imputado en el caso. La próxima audiencia será el lunes 4 de marzo.



De igual forma, emitieron otras dos órdenes de detención contra individuos de los que no se ofrecieron detalles.



El exteniente Ronald Ojeda Moreno fue secuestrado el pasado 21 de febrero por personas que utilizaban indumentaria policial, según se pudo apreciar en el video que circuló en redes sociales.



Este sábado, en horas de la mañana, el hermano del exmilitar venezolano pidió a las autoridades chilenas que le permitan realizar un reconocimiento al cuerpo de su hermano.



«Exigimos a las autoridades que permitan el reconocimiento del cadáver, pues hasta ahora no podemos aceptar que sea del todo mi hermano si no se ha hecho un reconocimiento ocular. Le solicito por favor lo permita, para poder aceptar como familia la identificación total de mi hermano», dijo Javier Ojeda en un video que compartió este sábado 2 de marzo a través de sus redes sociales.





