EEUU renovó licencia de Conviasa para repatriar a migrantes venezolanos

Credito: Archivo

01-03-24.-Estados Unidos renovó este jueves una licencia que permite a la aerolínea estatal venezolana Conviasa repatriar a migrantes venezolanos. La decisión se dio a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro dejó de recibirlos.



La información fue difundida por el Departamento del Tesoro.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente de este departamento, reemplazó una licencia emitida en noviembre. No precisa cuándo expira la nueva.



El texto autoriza las transacciones necesarias para la repatriación de nacionales venezolanos «desde jurisdicciones no estadounidenses» a Venezuela. «En las que participe el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S. A. (Conviasa), o cualquier entidad en la que Conviasa posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o superior».



También permite el mantenimiento y reparación de los aviones de Conviasa que se utilicen para estos fines.



La autorización a Conviasa en medio de negociaciones

En octubre el gobierno de Joe Biden, llegó a un acuerdo con Maduro para «la repatriación directa» de venezolanos a su país.



Sin embargo, Caracas ha suspendido los vuelos en protesta por la reactivación de sanciones de Washington.



Estados Unidos flexibilizó en octubre algunas sanciones económicas en respuesta al Acuerdo de Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición que fijó las presidenciales para el segundo semestre del año, aún sin fecha.



Pero en enero la OFAC revocó una licencia a Minerven, la minera estatal de extracción de oro de Venezuela, y amenazó con hacer lo mismo en abril con otra que afecta la industria petrolera si no se permite la participación de todos los candidatos de la oposición en los comicios.



La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez lo consideró un «grosero e indebido chantaje» y advirtió que «a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos».



Una amenaza de peso para Biden, que aspira a su reelección en las presidenciales de noviembre y se enfrenta a una crisis migratoria en la frontera con México, uno de los temas clave de la campaña electoral.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 396 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)