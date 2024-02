MP investigará al concejal de Baruta Geraldo González por extorsión y acoso a menores

29-02-24.-La Fiscalía de Venezuela anunciará una investigación contra el concejal del municipio Baruta, Geraldo González, por cargos de extorsión, acoso a menores y problemas de alcoholismo.Según fuentes de AlbertoNews, la investigación se produce tras una reciente denuncia radicada por residentes de la entidad en contra del funcionario municipal.Se espera que, en próximas horas, las autoridades judiciales se pronuncien sobre el tema y las posibles acciones contra el señalado.Una de las víctimas, en una declaración pública en redes sociales junto a su hermano, manifestó su temor debido a la supuesta persecución constante por parte del concejal González. La denunciante relató episodios de maltrato y acoso, incluyendo la sustracción de artículos necesarios para el cuidado de su hermano, quien requiere atención especial debido a su condición.“Estoy denunciando al señor Geraldo González porque él me maltrata psicológicamente, me trata mal, me ofende y se me lleva cosas de mi casa. El abre la puerta cada vez que le da la gana (…) Se me lleva las cosas también, se me lleva cosas de comida para regalar por ahí. Se me lleva ropa, muchas cosas y bueno, me ha faltado mucho el respeto también” dijo una víctima en el pasado refiriéndose al concejal de Baruta.Además, agregó que el concejal roba artículos de primera necesidad de una de las víctimas. Específicamente pañales que utiliza por la condición en la que está el hermano de la denunciante.