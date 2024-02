EEUU asegura que están en “investigaciones internacionales sensibles” para el juicio de Clíver Alcalá

Clíver Alcalá Credito: Archivo

27-02-24.-El general venezolano Clíver Alcalá tendrá el inicio de su audiencia de sentencia este martes 27 de febrero en Nueva York. En este proceso legal, la Fiscalía exige 30 años de prisión por diversas acusaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tráfico de drogas y conspiración contra Nicolás Maduro.



Los detalles del caso no han estado disponibles para la opinión pública, debido a que el juzgado emitió una orden para proteger las identidades de fuentes confidenciales y otros testigos “que continúan suministrando asistencia en investigaciones internacionales sensibles que continúan en curso”.



La orden, emitida bajo pedido de la fiscalía, prohíbe al equipo de defensa divulgar o sacar al exterior información relacionada a las fuentes que ha sido presentada de cara a la audiencia de sentencia. El juez también ordenó a la defensa destruir el material una vez que el proceso judicial haya terminado.



Alcalá se había declarado culpable en julio de haber suministrado armamento de guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), para ayudar a la organización guerrillera en su lucha contra el gobierno colombiano, rechazando al mismo tiempo los más pesados cargos vinculados con el tráfico de droga.



“El crimen del acusado está lejos de estar exento de víctimas. Las Farc secuestró y asesinó a estadounidenses”, declaró la fiscalía en su recomendación de pena contra Alcalá. “El Cartel (venezolano) estaba decidido a inundar este país con cocaína para perjudicar a Estados Unidos”, agregó el juzgado.



El venezolano quien fue un cercano colaborador del fallecido gobernante Hugo Chávez, se entregó en Colombia y fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas antes del lanzamiento de una incursión armada denominada la operación Gedeón contra el Gobierno de Maduro en mayo del 2020 que fue organizada inicialmente por él y que fracasó.



Las acusaciones de la justicia estadounidense contra las personas que presuntamente están vinculadas al denominado Cartel de Los Soles sugieren que la organización fue creada por altos funcionarios del régimen.



Según las investigaciones, la decisión de adentrarse en el narcotráfico fue tomada originalmente por Chávez, quien brindó instrucciones a su entonces jefe de inteligencia, Hugo Carvajal; al actual número dos del régimen, Diosdado Cabello; a Maduro, quien para entonces era canciller, y a Alcalá, entre otros, para que entraran en sociedad con las Farc en aras de exportar cocaína a Estados Unidos.



“Los objetivos del Cartel de los Soles incluía no solo el enriquecimiento de sus miembros sino también el uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos debido al efecto adverso que la droga tiene en los usuarios individuales y los más amplio daños sociales causados por la adicción a la cocaína”, señala uno de los documentos presentados ante la corte.



Aseguran que “el acusado era plenamente consciente de la capacidad de violencia de las Farc; de hecho, en su presentación, él y quienes escribieron en su nombre discuten extensamente el secuestro de Ciudadanos venezolanos (…) El acusado operó desde las sombras como conductor clave y agente de respaldo para Farc, proporcionándoles armas serias. Y, más allá de eso, el acusado facilitó el tráfico de cocaína de las Farc y las protegió a ellas y a sus narcotraficantes socios traficantes de la interferencia del ejército venezolano”, agregó el documento.



No obstante, observadores del caso resaltaron la falta de evidencia física en el caso que vincula al general venezolano con las operaciones de la droga, señalando que la mayor parte de lo presentado descansa solamente en las declaraciones de testigos.

