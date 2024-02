Chile: Otro exmilitar venezolano pide protección policial tras secuestro del exteniente Ronald Ojeda

Referencial Credito: Web

25-02-24.-Un exmilitar venezolano solicitó protección policial a las autoridades chilenas tras el secuestro del exteniente Ronald Ojeda.



Según el diario La Tercera, el miércoles 21 en la tarde, día en que se registró el secuestro de Ojeda, el venezolano llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros en Talca (centro del país), para solicitar protección.



El venezolano, cuya identidad no trascendió a los medios, dijo que teme por su vida pues conocía al exteniente Ojeda y también se encuentra en condición de refugiado.



Carabineros derivó la solicitud a la Fiscalía, quienes dispusieron una medida de protección de rondas periódicas en torno al exmilitar venezolano, que comenzaron a ejecutarse a partir del jueves 22.



Sobre el caso de Ronald Ojeda Moreno, secuestrado en su vivienda en Santiago de Chile el pasado miércoles 21, se manejan varias hipótesis: una operación de extracción de la inteligencia venezolana, un auto secuestro, o un plan de venganza del crimen organizado.



El Gobierno de Chile emitió una alerta a Interpol y ordenó el reforzamiento en las fronteras del país para evitar la salida del exprimer teniente de ese país. Además, se establecieron contactos con la administración de Nicolás Maduro para conocer del caso.



Los investigadores detectaron la utilización de dos autos más para concretar el secuestro de Ojeda. Los vehículos, si bien no han sido encontrados, no cuentan con solicitudes por robo. Lo mismo ocurrió con el auto encontrado en la autopista Costanera Norte, y que resultó tener una patente clonada.



El exprimer teniente Ronald Leandro Ojeda Moreno fue detenido en abril de 2017 por su vinculación en la operación Espada de Dios, como se llamó a una rebelión de militares que pretendía asaltar cuarteles del país. Fue acusado de los delitos de rebelión, instigación a la rebelión y motín junto a otras nueve personas.



En diciembre de ese mismo año se fugó, junto a otros militares, del Centro Nacional de Procesados Militares Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde. El grupo denunció que había sufrido diversas torturas durante su detención.



El militar solicitó refugio en Chile y le fue aprobado el año pasado. En noviembre de 2022, protestó frente al palacio de La Moneda, en Santiago, en contra de las negociaciones entre la oposición venezolana y el oficialismo en México. A su vez pidió por la liberación de los presos políticos en su país.