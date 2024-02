Abogado de la activista Rocío San Miguel cuestiona declaraciones del fiscal sobre espionaje

21-02-24.-El abogado de Rocío San Miguel, la activista venezolana acusada de "terrorismo" y encarcelada, cuestionó las declaraciones del fiscal general Tarek Williams Saab y las consideró un "mal montaje", luego que el alto funcionario señalara a San Miguel de hacer actividades de "espionaje" ."No comprendo cómo el fiscal habla de que Rocío San Miguel es una espía, pero no se le imputa de espionaje“, declaró Joel García, al portal Lapatilla.El pasado lunes, en una conferencia de prensa, Saab señaló a San Miguel de ser una "espía" y aseguró que ha compartido información "reservada" con diplomáticos extranjeros.Aseguró que San Miguel tenía en su residencia 18 mapas cartográficos de instalaciones militares y sus zonas de seguridad, información que solo pudo haber conseguido con ayuda militar.García, por su parte, cuestionó estas declaraciones. Dijo que San Miguel tenía esos mapas desde la época en que daba clases en varias instituciones de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.“Esos mapas que fueron encontrados en casa de Rocío San Miguel obedecen a que Rocío San Miguel en el siglo pasado fue profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval, de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de la Guardia Nacional, eso obedece a cuando era docente de esas escuelas, precisamente cuando era docente de la cátedra Seguridad y Defensa de la Nación“, señaló.También recordó que San Miguel fue consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras.“Es muy malo el montaje que se está haciendo, porque verdaderamente no conocen el trabajo de Rocío San Miguel y además las publicaciones sobre zonas de seguridad que ella ha realizado y que pueden encontrarse muy fácil en la página de Control Ciudadano“, indicó García.