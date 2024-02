(VIDEO) Denuncian la muerte de tres niños con fibrosis quística por falta de medicamentos

20-02-24.-Las madres de niños que sufren fibrosis quística protestaron para exigir medicinas. Denunciaron la muerte de tres pacientes en lo que va de año.Con pancartas llenas de mensajes y fotos de sus hijos, las madres protestaron en las afueras del Ministerio de Salud, en Caracas para exigir a las autoridades que compren los medicamentos para la fibrosis y así evitar más muertes.Según las denuncias, ya les dijeron varias veces que comprarían las medicinas, pero todavía no lo hacen. No quieren más promesas.“Nosotros pensamos en respirar. Exigimos medicamentos”, dijo una de las madres que no se identificó.Muerte de tres pacientes por fibrosis quísticaDurante el mes y medio que ya pasó del 2024 murieron tres pacientes con fibrosis.Una de las madres que protestó denunció que dos de los fallecimientos ocurrieron en el interior del país y otro en Caracas.Según las denuncias, las muertes se pudieron evitar si los centros de salud contaran con los medicamentos necesarios para tratar la fibrosis quística.El programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea publicó un video en el que se puede ver la protesta de las madres y padres en el centro de Caracas.Escasez de medicinas en VenezuelaLa ONG Convite de acuerdo a su más reciente boletín que difundió este viernes 16 de febrero, aseguró que la escasez de medicinas para las personas con diabetes, aumentó un 35,5 % en el mes de diciembre.A este escenario, se sumaron las medicinas para las infecciones respiratorias agudas en 33,9 % y para las convulsiones en 28,9 %.Adicionalmente, Convite, que también hace seguimiento sobre la disponibilidad de medicinas para otras enfermedades, entre esas, hipertensión arterial y depresión, aseguró que en al menos dos farmacias (de diez que visitaron) no había el tratamiento en diciembre.No obstante, pese a que esa tendencia se mantuvo en 2023, la organización aseguró que ese año resultó favorable “en término de abastecimiento”.