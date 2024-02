Se desconoce paradero de ingeniero que fue detenido en Margarita por grabar a Alex Saab en una tienda

14-02-24.-l ingeniero y extrabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Carlos Salazar, según información aportada por un testigo que lo acompañaba, grabó al empresario colombiano y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, Alex Saab, mientras se encontraba en una tienda de un centro comercial en Margarita, estado Nueva Esparta, y lo publicó en redes sociales.



El mismo testigo indicó que Salazar fue apresado por sujetos vestidos de negro en Punta de Piedras, en la calle Los Módulos, en momentos en que se disponía a realizar unas compras y le informaron que el motivo de la detención era la publicación del video sobre Saab. A Salazar se lo habrían llevado junto con su vehículo Mazda 6 color gris plata.

El incidente ocurrió el pasado 5 de febrero a las 5:30 p.m. El video que hizo el extrabajador petrolero se viralizó en las redes sociales. Sin embargo, habría sido el detonante para que ahora no se conozca de su paradero.



Foro Penal: sigue desaparecido



Este 13 de febrero circuló la versión, según la cual el ingeniero estaría recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la isla de Margarita, sin embargo, el coordinador de la ONG Foro Penal en Nueva Esparta, Pedro Arévalo, quien asumió la representación legal del ingeniero, indicó que aún se desconoce su paradero, información que también confirmó a Efecto Cocuyo, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob.



«El día de mañana vamos a introducir un hábeas corpus para que la Fiscalía segunda que es la que está de guardia, nos dé información sobre el paradero en virtud de que no hemos conseguido información por estos organismos policiales, están obligados a darnos el paradero, es una arbitrariedad y detención forzosa», declaró Arévalo a medios regionales.



Arévalo sostuvo que Salazar no incurrió en delito al grabar a Saab porque el funcionario del gobierno de Nicolás Maduro estaba en un sitio público, no en su domicilio y que hubo una «subjetividad» de los órganos se seguridad al practicar la detención.





«Se violan sus derechos»



El hermano del ingeniero, Franklin Salazar y Semprum se dirigieron a la sede del Sebin en la isla, donde les manifestaron que en el lugar no se encontraba ninguna persona con los datos aportados por ellos.



El Foro Penal activó a un grupo de abogados que se desplazaron a los posibles sitios para retención de las fuerzas del Estado, pero obtuvieron respuesta una respuesta similar. Se teme que Salazar pueda haber sido trasladado a Caracas. Los familiares también denunciaron la desaparición del ingeniero en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).



Allegados abrieron una cuenta en Instagram con el usuario salazarlarez9191 para promover la liberación del ingeniero de 60 años, quien presentaría problemas cardíacos. En la biografía se lee: «Por su liberacion, Ing Carlos Salazar Lárez, no desmayemos, hasta que se hagan valer sus derechos».



«Son las horas que pasan y sin respuesta de mi tío Carlos Salazar Lárez, ex empleado de PDVSA, años de servicio y no es justo que se cometan este tipo de arbitrariedades y desaparición forzada y no tengamos respuesta antes las instancias legales como un tribunal, se le están violando sus derechos señores, no es justo lo que le pasa a él y mucha gente más que van por ellos», expresó un familiar luego de postear una foto del ingeniero este martes 13 de febrero.



*Con información de Efecto Cocuyo y RSS