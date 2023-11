Expulsan a niño de un colegio en Caracas por tener diabetes

24-11-23.-Un niño de 4 años "fue retirado" de la U.E.P. Instituto Escuela en la ciudad de Caracas. Autoridades de la institución educativa argumentaron a la madre que no sabían lo que hacían cuando lo aceptaron. De esta forma, este colegio violó de manera flagrante el derecho a la salud y a la educación del menor.Por su parte, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en conjunto con la Sociedad de Endocrinología emitieron un comunicado se rechazo a la expulsión de un menor de un colegio de Caracas.A través de un comunicado difundido por la cuenta en IG Guerreros Azules, la red de apoyo y acompañamiento para padres de niños con diabetes tipo 1, se compartió la información.De acuerdo con el documento, la directiva de un pequeño estudiante de preescolar diagnosticado con diabetes tipo 1, solicitó a sus representantes retirarlo del reciento educativo.Esto presuntamente, porque la institución no se sentía capacitada para "atenderlo".Expulsión colegioAsimismo en el documento se cita el artículo 103 de la Constitución de Venezuela.Allí se hace referencia al derecho de la educación integral de calidad y de as oportunidades.Además realizan un llamado a la no discriminación de niños con diabetes con alguna otra condición de salud, género, orientación sexual, raza o estrato social.