(VIDEO) MP anuncia la exhumación del cadáver de Canserbero y aporta nuevos detalles del caso

24-11-23.-Este jueves, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la exhumación del cadáver del rapero venezolano Tirone González, mejor conocido como Canserbero, quien falleció en enero de 2015, esto luego de los nuevos hallazgos dentro de la investigación."Se está practicando en el Cementerio Metropolitano del Estado Aragua la exhumación del cadáver de Tirone González, lo cual esperamos nos aporte datos criminalísticos relevantes para el esclarecimiento de este hecho", explicó y añadió que "también está previsto realizar una autopsia psiquiátrica post-mortem de ambos fallecidos, en la que los expertos abordarán el entorno tanto familiar como de amistades cercanas de ambos", informó ante la prensa en el marco del 54º aniversario Día del Aniversario del Ministerio Público.Destacó que hizo acto de imputación formal contra Natalia Améstica, la única testigo en el fallecimiento del cantante Canserbero y de Carlos Molnar, y de Guillermo Améstica, primo de Natalia.Saab indicó que el 19 de enero de 2015, fecha en que se registró la muerte del cantante, Carlos Molnar lo había invitado a pasar la noche en su apartamento, debido al corte de energía eléctrica en la residencia del cantante."La llegada de Canserbero ocurre de manera casual, lo impactante de ello es que el cuerpo de Carlos Molnar fue encontrado en el suelo de la cocina de su residencia, con 17 puñaladas, calculemos la fuerza física de quien hace un acto así, mientras que Canserbero fue encontrado en la entrada con cuatro heridas, así como la pérdida de dos piezas dentales y politraumatismo. Este hecho ocurrió en residencias Camino Real, Maracay, estado Aragua, y el apartamento era un piso 10", explicó Saab.Canserbero no se suicidóTambién mencionó un segundo abordaje con la intención -explicó- de hacer un ensayo técnico con la finalidad de recrear el comportamiento, con un modelo cuyo peso y altura fuese el mismo que Canserbero, y así observar el comportamiento del mismo, "puesto que no coincide con la manera que debiera caer de ese trágico suceso. Eso no coincidió con las fotos que están en el expediente y que se dieron a conocer sobre la caída final de Canserbero", expuso."Pareciera que cayó acostado cuando no es la forma en que debería caer", agregó.Saab indicó que la experticia técnica no se hizo en enero de 2015, pese a su solicitud como defensor del Pueblo.Tras los últimos estudios, Saab declaró: "si el cuerpo se precipitó en caída libre, tuvo que haber impactado con las estructuras el edificio, lo cual genera una caída irregular(...) Eso desmiente la tesis que dan por hecho de que Canserbero se lanzó de la cocina del apartamento de Carlos Molnar", afirmó.Natalia Amestica mintióEl Fiscal General indicó que en las primeras declaraciones, Natalia habría indicado que Canserbero presentó un ataque de esquizofrenia, por lo que ella asustada se refugió en el baño de la casa y llamó al 911."Es una declaración reveladora de inconsistencias extremas, mentiras tremendas. No había soportes médicos de que Canserbero sufriese de esquizofrenia; ni una receta para su tratamiento. También en falso que llamó al 911. Lo hizo otra persona", detalló.Familiares de Tirone, indicaron que el cantante planeaba terminar su relación profesional con Natalia ya que este se sentía agobiado por ella, quien se desempeñaba como su manager.