(VIDEO) Delincuentes en México exigen USD 3.500 por cada uno de 23 venezolanos secuestrados

15-11-23.-Este lunes 13 de noviembre se confirmó que los 23 tachirenses que supuestamente estaban desaparecidos en México, se encuentran secuestrados.Samira Gutiérrez, hermana de una de las víctimas, aseguró a través de un video en sus redes sociales que les están pidiendo USD 3.500 por cada uno de sus familiares, ya que los secuestradores tienen en su poder a su hermana Karilin, su sobrino y cuñado. Por ellos sería un total de USD 10.500.“Soy hermana de Karilín Gutiérrez, tía de Jean Gregorio Jácome Gutiérrez y cuñada de Jean Carlos Jácome. Quiero pedirles ayuda ya que mi hermana no está desaparecida, está secuestrada en México”, exclama angustiada.Aseguró que ellos no cuentan con esa cifra y por eso están pidiendo el apoyo económico a las personas que puedan.“Nosotros hemos solicitado ayuda a las autoridades, hicimos la denuncia, hicimos todo lo que nos correspondía, pero lamentablemente no hemos encontrado el apoyo de nadie”, asegura.Además, se conoció que la familia ha estado realizando rifas y colectas, buscando alcanzar la escandalosa cifra.