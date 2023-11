Familiares solicitan libertad plena para John Álvarez durante la audiencia preliminar

Credito: Tal Cual

11-11-23.-Los familiares del estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez solicitaron este viernes 10 que se le garantice plena libertad en la próxima audiencia preliminar, convocada el lunes 13 de noviembre a las 9:00 horas.



De acuerdo al reporte de del portal Tal Cual, Wendelin Peña, madre del joven, dijo que la semana pasada fue revisado por especialistas del Ministerio Público, quienes indicaron que ahora padece problemas respiratorios, además de pérdida de visión en el ojo izquierdo, lesiones en un riñón. y una de sus piernas.



«Su abogado ha solicitado a la justicia un reconocimiento médico, estamos esperando respuesta», dijo Peña, quien dijo esperar que el lunes 13 su hijo obtenga plena libertad.



Álvarez fue detenido hace 72 días por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) cuando circulaba en una motocicleta en el centro de Caracas. Fue imputado por los presuntos delitos de asociación para delinquir y terrorismo. Actualmente se encuentra recluido en un comando de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en La Yaguara, al poniente de la ciudad.



Cabe recordar que semanas atrás, funcionarios de medicina forense determinaron que el estudiante de la UCV perdió visión en un ojo, tiene el riñón inflamado y dificultad para caminar.



El compañero del estudiante, Elaine Echar, aseguró que «él no es un terrorista, no es una persona agresiva. Lo que hizo fue luchar por su país. No hemos dejado de luchar por él y por la libertad de todos los presos políticos».



El abogado Eduardo Torres explicó que la audiencia preliminar se realizó fuera de plazo, pues según la ley venezolana debió realizarse 45 días después de su detención. También señaló que los cargos contra Álvarez son los mismos por los que seis miembros del sindicato fueron condenados en agosto a 16 años de prisión.



Manifestó que a la fecha ni el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo ni la Comisión Nacional Contra la Tortura han iniciado una investigación formal sobre las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y robo realizadas por funcionarios de la DAET, al momento de su detención.



Torres recordó que el estudiante, a pocos días de ser detenido, fue examinado por médicos enviados por la Fiscalía General de la Nación. “El médico dijo sobre los daños que reportaron los familiares y la defensa: daño en el ojo izquierdo, en sus órganos, en su pierna. Lamentablemente en el expediente que consta en el proceso dice que el estudiante se encuentra sano y no presenta ningún tipo de lesión. lesión.

